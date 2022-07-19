Челябинский цинковый завод отметил День металлурга

16 июля работники Челябинского цинкового завода отметили День металлурга.

Праздничное настроение и спортивный азарт царили на площадке с самого начала. И даже проливной дождь прекратился ровно за полчаса до начала праздника. В программе мероприятия были награждения лучших работников завода, спортивные состязания и концертная программа с приглашенными гостями – ведущим программы «Орел и решка» Антоном Зайцевым и группой «Жуки». Теме путешествий были посвящены и конкурсы – представители всех подразделений предприятия боролись за главный приз. Они покоряли швейцарские вершины, учились завязывать чалму и ели сушеных кузнечиков. Все участники получили сертификаты в магазин спортивной одежды, а победители – еще и сертификат на получение платежного кольца в зарплатном банке.

«Для нас День металлурга – главный праздник, - отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. - Наша профессия издавна объединяет надежных людей, уверенных в своих силах, крепких и закаленных. Ведь каждый раз, превращая холодную руду в расплавленный металл высшего качества и чистоты, мы отдаем часть себя. Пожалуй, высшее качество — так можно сказать обо всем, что есть у Челябинского цинкового завода: о людях, технологиях, традициях».

Искреннюю признательность за верность профессии и высокую трудовую отдачу выразил работникам цинкового завода вице-спикер Законодательного Собрания области Павел Киселев. А министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий подчеркнул, что ЧЦЗ – это завод, которым гордится и Челябинск, и Челябинская область. Это одно из немногих предприятий, которое не только сохраняет лучшие традиции уральской металлургии, но и активно модернизируется, внедряет современные технологии, реализует экологические проекты и значимые социальные программы. АО «Челябинский цинковый завод» - крупное отечественное предприятие, единственный в России производитель высокочистого цинка марки Special High Grade и сплавов на его основе.

Челябинский цинковый завод уделяет большое внимание реализации природоохранных мероприятий. Так, сумма инвестиций в экологию за последние несколько лет составила около 5 млрд рублей, примерно столько же осов в Челябинске.

Общий размер уплаченных в 2021 году налопланируется вложить в 2022 – 2024 гг. На долю ЧЦЗ приходится всего 1,2% общего объёма выбргов и сборов в бюджет Челябинска и Челябинской области составляет 930,2 млн рублей. На реализацию благотворительных программ ежегодно направляется около 30 млн рублей.