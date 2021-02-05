Доброе дело

Челябинский депутат поучаствует в судьбе четвероногих подопечных жительницы Старого Першино

Челябинский депутат Сергей Малыгин поучаствует в судьбе четвероногих подопечных жительницы поселка Старое Першино Зарины Батичко. Девушка очень переживает за собак, обитающих в заброшенном доме, крыша которого может обрушиться в любой момент, похоронив под собой бездомных животных.

В частном полуразрушенном строении сейчас живут три взрослые собаки и трое щенков-подростков, им больше трех месяцев. Зарина вместе с соседкой Светланой регулярно кормит животных. Она очень обеспокоена состоянием здоровья одного из малышей (у щенка травмирована, а может, даже сломана лапка) и мамы-собаки, которая недомогает уже около месяца. Возможно, ослабленное родами здоровье собачьей матери ухудшилось в зимние холода. Зарина предполагает, что речь может идти о мастите. Не исключает девушка и вероятности, что собака снова беременна – животное срочно нужно стерилизовать.

Также в заброшенном доме живут два крупных кобеля, один из них – отец семейства (к слову, изначально щенков было шесть, трое не выжили).

Увы, но в муниципальный приют – для стерилизации-кастрации, вакцинации, обработки от паразитов – могут забрать только взрослых животных. Щенков – лишь после того, как им исполнится пять-шесть месяцев: согласно условиям контракта, его исполнитель получает оплату услуги по отлову, транспортировке и содержание бездомыша по достижении животным этого возраста.

«Мне важно, чтобы всех собак забрали вместе. Одни, без взрослых, щенки не выживут, они все-таки еще маленькие. Ситуация выходит из-под контроля. Собаки находятся в опасности, так как дом разваливается. С другой стороны, вокруг живут люди, гуляют дети – рядом горка. А это все-таки дикие животные, они могут кого-нибудь напугать, если почувствуют угрозу для себя и начнут агрессировать. Боюсь, так и до беды недалеко. Я очень переживаю из-за этой ситуации. Вчера обзвонила нескольких депутатов и в результате вышла на помощницу Сергея Малыгина, который работает по нашему избирательному округу, Надежду Суслову. Надежда Борисовна пообещала, что мой вопрос будет взят на контроль и что Сергей Александрович постарается решить его как можно скорее. Всех собак из этого дома нужно забирать одновременно! Щенков нельзя оставлять одних!» - уверена Зарина Батичко.

Известно, что после кастрации кобели становятся куда более мирными, проявлять агрессию по отношению к людям и другим собакам они уже – с большой долей вероятности - не будут. Стерилизованные собаки женского пола, соответственно, больше не смогут беременеть и бесконтрольно рожать раз за разом новые поколения никому не нужных, бесприютных щенков, жертвуя при этом своим здоровьем.

Другой вопрос – что на тот момент будет с полуразвалившимся домом? Куда вернутся эти собаки? Это серьезная проблема, которую также предстоит как-то решить.

«Дом вряд ли выдержит столько времени… Боюсь, крыша обвалится гораздо раньше. Честно, даже не представляю, что делать. Все частные приюты переполнены, мест для наших подопечных нет. Надеюсь, на поддержку нашего депутата», - поделилась Зарина Батичко.

Возможно, кто-то из читателей агентства «Урал-пресс-информ» откликнется на собачью беду и захочет подарить дом кому-то из них, чтобы им было куда вернутся после пребывания в приюте… Телефон для связи: 8 (951) 480-30-33. Четвероногие привыкли к жизни на улице, они хорошо подойдут для частного дома.