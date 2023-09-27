Челябинский драматург покажет москвичам окопную правду

Первая поэтическая пьеса об СВО получила сценическое воплощение. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) объявил о премьере спектакля «Данькина каска», текст для него написал драматург из Челябинска Геннадий Григорьев.

В основе постановки лежит эскиз режиссёра Дианы Бориной, признанный лучшим в рамках летней театральной лаборатории «Век Астафьева». Пьеса повествует о военных героях наших дней, о сегодняшнем Васе Тёркине, которого теперь зовут Данила Гимнастёркин с позывным «Черпак».

Зритель увидит Даню и дежурным по кухне, и на боевом посту на терриконе, и передающим свой опыт молодым мобилизованным солдатам. Самый запоминающийся эпизод – спасение бойцом раненого снайпера с нейтральной полосы. У спектакля богатое музыкальное оформление, в создании которого принимала участие известная певица Юта.

– Василий Тёркин был среди воинов Великой Отечественной, а Гимнастёркин – сейчас. Мы решили соединить текст Твардовского с пьесой современного автора, который сам воевал в 2014 году в составе ополчения ЛНР. Тем самым мы как бы перекидываем мостик от той далёкой войны к событиям в Донбассе, – пояснила Диана Борина.

Ранее «Данькина каска» получила высокую оценку председателя Правления Союза писателей России Николая Иванова и была опубликована в литературных журналах «Родная Кубань» и «Нижний Новгород», а также на портале «Журнальный мир». Специально для ЦАТРА южноуральский автор создал дополненную версию пьесы, которую труппа Театра Армии сможет использовать во время творческих выездов в войска.

Премьера спектакля пройдёт 12 октября в Москве, в Большом зале Центрального академического театра Российской армии.