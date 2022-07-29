Челябинский губернатор побывал в клинике для бездомных жителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 29 июля, посетил клинику, где первую медицинскую помощь оказывают бездомным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Клиника «Другая медицина» действует в Челябинске в статусе некоммерческой организации по адресу ул. Марченко, 11Б.

В 2019 году мэрия выделила НКО помещение, которое после ремонта превратилось в современную клинику. Сегодня губернатор пообщался с врачами и волонтёрами организации.

«Учреждение получило лицензию на оказание медицинской помощи. Но в целом на меня произвело впечатление не ремонт, не оборудование. Это все здорово, без этого нельзя. На меня произвело впечатление отношение людей, врачей, которые приходят сюда в свое свободное время и оказывают помощь людям. Это такая востребованная история, которая показывает, на мой взгляд, зрелость территорий, что мы сильные, что мы любим друг друга», — поделился Алексей Текслер.

Проект АНО «Другая медицина» поддержан грантами Президента Российской Федерации и губернатора Челябинской области. Также клиника отмечена международной премией #МыВместе.

Губернатор подчеркнул, что проект «Другой медицины» — это успешный пример взаимодействия власти и общественной инициативы, и дал старт новому конкурсу на получение гранта губернатора для СОНКО.

«Мы всячески поддерживаем, чтобы такие проекты были реализованы. Я очень рад, что у нас создана целая инфраструктура оказания финансовой помощи: и губернаторские гранты, и президентские гранты, и помощь людей и компаний, которые просто оказывают помощь и поддержку. Сегодня мы объявили о сборе новых заявок на гранты губернатора. Мы продолжаем работу, которая позволяет такого рода проекты финансировать», — заявил Алексей Текслер.

Руководитель клиники Евгений Косовских поблагодарил губернатора за внимание и высокую оценку благотворительного проекта, и рассказал, что планирует распространить его на другие регионы России. На днях команда проекта на оборудованной машине отправится в южныЕ территории страны с мастер-классами. При этом волонтёры также будут оказывать помощь бездомным.