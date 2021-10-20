Челябинский лицей-интернат для одаренных детей ждут перемены

Десятилетний юбилей отпраздновал вчера, 19 октября, Челябинский областной лицей-интернат для одаренных детей. Первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова на праздничной церемонии анонсировала, что вскоре на территории лицея построят новый учебный корпус и общежитие.

В лицее-интернате учатся одаренные молодые люди со всего региона с 8 по 11 класс. За десять лет более пятисот выпускников поступили в самые престижные вузы России, а сам лицей вошел в Топ-100 лучших учреждений России по конкурентоспособности выпускников.

По словам директора лицея Ирины Рузаевой, здесь, как и двести лет назад в Царкосельском лицее, придерживаются важной цели – воспитать творческих, свободных, энергичных и высоконравственных людей:

«Талант одаренных лицеистов следует взращивать, любить и лелеять. Это национальное достояние любой эпохи. Современный период лицейского образования можно охарактеризовать одной фразой – назревшие выводы и возможные перемены. Современный лицей сосредоточен на том, что еще не образовалось в образовании. Задача этого вида – поиск идей для развития образовательного процесса», - считает она.



Замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, вручая Благодарности педагогам, подчеркнула, что в следующем году начнется проектирование новых зданий, что позволит расширить возможности для науки.

Кроме того, от Законодательного Собрания Челябинской области депутат Василий Швецов вручил Благодарственные письма и Почетную грамоту областного парламента учителям.