А рыбка-то с душком!
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Общество
Сегодня, 17:42
В Челябинске сотрудники таможни обнаружили в магазине по улице Гагарина, 6 пятьдесят кило гнилой рыбы.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, мороженая рыба с признаками порчи и гнилостным запахом находилась в холодильной камере без упаковки и маркировки, которая позволила бы провести идентификацию продукции.
Торговая точка не смогла предоставить проверяющим ветеринарные сопроводительные документы.
Рыба была изъята из реализации и денатурирована. Россельхознадзор выдал предпринимателю предписание об уничтожении обезличенной некачественной животноводческой продукции, что и было сделано в трехдневный срок.
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