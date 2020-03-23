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А рыбка-то с душком!

Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой

Общество
Сегодня, 17:42

В Челябинске сотрудники таможни обнаружили в магазине по улице Гагарина, 6 пятьдесят кило гнилой рыбы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, мороженая рыба с признаками порчи и гнилостным запахом находилась в холодильной камере без упаковки и маркировки, которая позволила бы провести идентификацию продукции.

Торговая точка не смогла предоставить проверяющим ветеринарные сопроводительные документы.

Рыба была изъята из реализации и денатурирована. Россельхознадзор выдал предпринимателю предписание об уничтожении обезличенной некачественной животноводческой продукции, что и было сделано в трехдневный срок.

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