Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой

В Челябинске сотрудники таможни обнаружили в магазине по улице Гагарина, 6 пятьдесят кило гнилой рыбы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, мороженая рыба с признаками порчи и гнилостным запахом находилась в холодильной камере без упаковки и маркировки, которая позволила бы провести идентификацию продукции.

Торговая точка не смогла предоставить проверяющим ветеринарные сопроводительные документы.

Рыба была изъята из реализации и денатурирована. Россельхознадзор выдал предпринимателю предписание об уничтожении обезличенной некачественной животноводческой продукции, что и было сделано в трехдневный срок.