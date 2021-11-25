Челябинский перевозчик передумал снижать стоимость проезда на 39-й маршрутке

Челябинский перевозчик - ООО «Сервис-транс» - передумал снижать стоимость проезда по муниципальному маршруту №39 «ЧТЗ-Чичерина».

Эту новость сегодня, 25-го ноября, опубликовали в группе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.

«Перевозчик отозвал свое уведомление от 22-го октября текущего года об изменении тарифа на регулярные перевозки по 39-му маршруту с 28-ми до 23-х рублей. Таким образом, стоимость проезда по данному маршруту, как и ранее, будет составлять 28 рублей за одну поездку», - сообщили горожанам в «Челябинском транспорте».

Напомним, в соответствии с федеральным законом перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда на регулярные перевозки по нерегулируемому тарифу без согласования с управлением транспорта Челябинска, уведомив о принятом решении за 30 дней до даты изменения тарифа.

Новости о том, что понижения цены на проезд не будет, жители южноуральской столицы, мягко говоря, не обрадовались.