Челябинский предприниматель передал «Апостолу» эксклюзивный внедорожник

Челябинский предприниматель Олег Гнездилов передал южноуральским бойцам полка «Апостол» эксклюзивный внедорожник, который в Народном фронте назвали разведывательным постом на колесах.

«Этот передвижной разведывательный пост буквально напичкан техникой. Здесь установлена станция по борьбе с дронами противника, имеется радиосвязь, оборудование для наблюдения за местностью, противодроновые ружья», - рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Как отметили в президентском движении, Олег Гнездилов уверен: эта чудо-машина станет разведчикам верным помощником. К слову, предприниматель помогает южноуральским ребятам, находящимся на передовой, не первый раз.

В Народном фронте отмечают: поддержать наших бойцов может каждый.

«В преддверии Дня России в рамках проекта «Все для Победы!» мы проводим марафон по сбору средств, а также самого необходимого для южноуральских парней на линии соприкосновения. Отправить любую сумму на региональный счет можно через QR-код или банковские реквизиты», - сообщили в челябинском исполкоме ОНФ.