Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на пляже «Восточный» в одном из кафе произошла массовая драка с участием полицейских
17.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

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17.06.2022

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам
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Фото: Администрация Челябинска

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

Компания «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех передала под полное управление администрации Челябинска многофункциональный спортивный комплекс «Сигнал».

Оформление всех необходимых документов состоялось в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города сегодня, 17-го июня, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации Челябинска отметили, что на приобретение спортивного объекта из областного бюджета по поручению главы региона Алексея Текслера выделили 242 миллиона рублей. «РТ-Капитал» передаст муниципалитету стадион, крытый искусственный каток, земельный участок и административное здание. По условиям передачи, комплекс сохранит статус спортивно-физкультурного объекта и места активного отдыха горожан.

«Мы убеждены, что спортивный объект должен использоваться по назначению – для проведения массовых спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровней, он должен сохранять целевое направление и работать в интересах жителей города Челябинска. Надеемся, что после получения объекта в собственность муниципальные власти смогут провести полноценную модернизацию комплекса и продолжат традицию подготовки спортсменов с мировым именем», - отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Семен Якубов.

Сегодня комплекс «Сигнал» является ареной проведения домашних встреч одноименного футбольного клуба, тренировочной базой школы тхэквондо и детской хоккейной школы. На территории, прилегающей непосредственно к зданию спорткомплекса, находятся футбольное поле и волейбольная площадка, а также ледовая арена для тренировочных занятий.

«Мы благодарны компании «РТ-Капитал» и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за сохранение столь знакового спортобъекта в нашем городе. Все многолетние традиции «Сигнала» будут продолжены, и я уверена, что здесь мы воспитаем еще не одну плеяду чемпионов», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

СПРАВКА

ООО «РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» осуществляет функции центра компетенций по работе, реструктуризации и управлению непрофильными активами. Объединяет более 150 предприятий с различными формами собственности и хозяйственного назначения.

Ключевые направления деятельности - реструктуризация непрофильных активов и задолженности, реализация инвестиционных проектов в рамках финансового оздоровления, консолидация пакетов акций, долей, активов и кредиторской задолженности.

В структуру ООО «РТ-Капитал» входят центр мобилизации инвестиционного ресурса, центр антикризисного управления, центр трансформации и создания стоимости активов.

 

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.06.2022 11:55

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17.06.2022 11:30

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17.06.2022 11:29

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Челябинский завод готов обеспечить шнурами и верёвками всю страну

15.06.2022 15:27

Металлурги Челябинского цинкового завода поддержат земляков с ограниченными возможностями здоровья

15.06.2022 14:59

Текслер передал послания с родной земли южноуральским военнослужащим, участвующим в спецоперации

15.06.2022 14:30

Гендиректору челябинской компании «Медсервис-Регион» предъявлены обвинения

15.06.2022 14:16

Журналист «Урал-пресс-информа» - в числе победителей областного этапа конкурса «Ростелекома»

15.06.2022 14:10

Магнитогорские журналисты объединились в Клуб

15.06.2022 13:58

Исторический музей Южного Урала вновь ищет юных любителей морских путешествий

15.06.2022 13:56

Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль

15.06.2022 13:43

В Челябинске установлен памятник собаке, убирающей за собой

15.06.2022 13:23

В Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего»

15.06.2022 13:13

В Челябинске ведется сбор книг для библиотек ЛНР

15.06.2022 13:06

ЮУрГУ занял высокие позиции в предметных рейтингах аналитического центра «Эксперт»

15.06.2022 12:44

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет

15.06.2022 12:43

Жителей Челябинской области приглашают к участию в онлайн-акции «Свеча памяти»

15.06.2022 12:03

Песочные скульптуры из Челябинска покорили китайцев