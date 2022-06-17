Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

Компания «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех передала под полное управление администрации Челябинска многофункциональный спортивный комплекс «Сигнал».

Оформление всех необходимых документов состоялось в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города сегодня, 17-го июня, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации Челябинска отметили, что на приобретение спортивного объекта из областного бюджета по поручению главы региона Алексея Текслера выделили 242 миллиона рублей. «РТ-Капитал» передаст муниципалитету стадион, крытый искусственный каток, земельный участок и административное здание. По условиям передачи, комплекс сохранит статус спортивно-физкультурного объекта и места активного отдыха горожан.

«Мы убеждены, что спортивный объект должен использоваться по назначению – для проведения массовых спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровней, он должен сохранять целевое направление и работать в интересах жителей города Челябинска. Надеемся, что после получения объекта в собственность муниципальные власти смогут провести полноценную модернизацию комплекса и продолжат традицию подготовки спортсменов с мировым именем», - отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Семен Якубов.

Сегодня комплекс «Сигнал» является ареной проведения домашних встреч одноименного футбольного клуба, тренировочной базой школы тхэквондо и детской хоккейной школы. На территории, прилегающей непосредственно к зданию спорткомплекса, находятся футбольное поле и волейбольная площадка, а также ледовая арена для тренировочных занятий.

«Мы благодарны компании «РТ-Капитал» и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за сохранение столь знакового спортобъекта в нашем городе. Все многолетние традиции «Сигнала» будут продолжены, и я уверена, что здесь мы воспитаем еще не одну плеяду чемпионов», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

СПРАВКА

ООО «РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» осуществляет функции центра компетенций по работе, реструктуризации и управлению непрофильными активами. Объединяет более 150 предприятий с различными формами собственности и хозяйственного назначения.

Ключевые направления деятельности - реструктуризация непрофильных активов и задолженности, реализация инвестиционных проектов в рамках финансового оздоровления, консолидация пакетов акций, долей, активов и кредиторской задолженности.

В структуру ООО «РТ-Капитал» входят центр мобилизации инвестиционного ресурса, центр антикризисного управления, центр трансформации и создания стоимости активов.