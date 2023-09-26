Челябинский урбанист Михаил Попов хочет больше наземных переходов на площади Революции

Челябинский урбанист Михаил Попов в своем телеграм-канале «Урбан журнал» предлагает городским властям рассмотреть и реализовать идею с большим количеством наземных переходов на площади Революции.

Напомним, сейчас такой переход имеется у трамвайной остановки на улице Цвиллинга, и жители ему очень рады. Задумывался он как временная мера, но по просьбам горожан власти оставили его навсегда. Это упростило жизнь для огромного количества людей. Так, жительница Челябинска Анастасия рассказала, что целых три года, пока ее дочка не подросла, не была с ней на площади Революции – по причине невозможности спустить коляску нетипичного размера в подземный переход.

Михаил Попов тему наземных переходов на других участках площади Революции уже озвучивал весной этого года, реакция была разная - от очень положительной до резко отрицательной. А власти тогда ответили следующее:

Сейчас, в сентябре, урбанист снова поднял этот вопрос.

«Челябинск начал меняться. Но центр города никак не поддается. Когда-то люди засовывали ноги в рентген ради развлечения. Так и с подземными переходами: когда-то казалось, что это прогресс. Все книги, статьи и выступления по урбанистике сходятся в едином мнении: подземные переходы - это зло и атавизм, - говорит Михаил Попов. - Катаетесь на роликах? Объезжайте. Велосипед? Объезжайте. Коляска с ребенком? Объезжайте. Инвалидная коляска? Объезжайте. Костыли? Обковыливайте. Обледенели ступени? Рискуйте».

Урбанист отмечает: машины здесь (площадь Революции, два участка – прим.) все равно стоят на красный. В это время, считает он, могут идти пешеходы.

«Все, кто хочет, пойдет под землю. Мы же не закрываем подземные переходы, а дублируем их наземными. Я предлагаю сделать самые простые переходы. Снимаем забор, настраиваем светофор, наносим зебру и ставим знаки. КДХ, если вы сомневаетесь - давайте сделаем это временно. Затраты минимальны. Посмотрим на эффект», - обращается к комитету дорожного хозяйства Челябинска Михаил Попов.

По его словам, есть опасение, что в «Никитинский» люди будут ходить меньше. Однако с появлением наземных переходов трафик мимо площади Революции, утверждает урбанист, значительно возрастет.

«Не будет ли это вторым дыханием и для «Никитинского», и для полудохлой первой линии за площадью (смотрим от парка Гагарина)?! Давайте сделаем этот шаг. Это важно. Это человеколюбиво. Это полезно для имиджа мэра. Это полезно для имиджа КДХ. Для имиджа главного архитектора», - отмечает Михаил Попов.

Пешеходы и велосипедисты, мамы с колясками– точно не против. Иногда в переход действительно лень спускаться, к тому же с двухколесным «другом», а кому-то попросту тяжело: не позволяют возраст, состояние здоровья. Другой вопрос: автомобилисты.