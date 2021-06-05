Челябинский уролог – о курении: Только бросать и всё

Врачи Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) настоятельно советуют жителям бросать курить для недопущения серьезных проблем со здоровьем.

«Только бросать и всё, - уверен заведующий урологическим отделением ЧОКБ Сергей Кокнаев. - Никакие полумеры и постепенное уменьшение дозы результата не дадут. Надо однажды перестать курить и больше к этому не возвращаться».

Сергей Геннадьевич, курильщик с многолетним стажем, в свое время сам отказался от этой пагубной привычки. В его отделении доля пациентов-курильщиков огромна. Уже после десяти лет употребления табака у мужчин возникают серьёзные проблемы со здоровьем.

«В последнее время возрастная планка пациентов с эректильной дисфункцией упала до 28 лет. В основе заболевания - проблемы с сосудами, которые через несколько лет приведут к тяжёлым болезням сердечно-сосудистой системы», - поясняют в ЧОКБ.

По рассказам пациента из Кыштыма Сергея Пискунова, который имеет стаж курения 58 лет, он в первый раз закурил в семь лет и с тех пор с сигаретой не расставался. «Вот отправили в областную больницу, ноги сильно болят. Сначала, когда ходил, а теперь даже когда лежу, очень сильно болят, - поделился пациент. - Я здесь первый день, посмотрел на соседей по палате - кто совсем без ног, отрезали, кто с болями мучается. Наверно, надо было бросить курить давно. Но кто же знал-то, что вот так будет).

В областной больнице уже более пяти лет работает Центр спасения конечностей, где врачи решают проблемы, связанные с заболеваниями сосудов ног. Обследуют пациента, назначают консервативное лечение, наблюдают. Если медикаменты и физиолечение не помогают, принимают решение о хирургическом вмешательстве.

Для этого выбирают тот способ, который подходит конкретному пациенту, чтобы восстановить кровоток и не допустить отмирания конечности. Это может быть стентирование, шунтирование, установка баллона.

«Курение вызывает заболевание периферических сосудов ног. Сосуды сужаются из-за атеросклеротических бляшек, кровоснабжение ног ухудшается, - рассказал Филипп Чекорский, заведующий отделением сосудистой хирургии ЧОКБ. - В худшем случае нам приходится ампутировать пациенту конечность. Разумеется, мы применяем для лечения таких пациентов все возможности многофункциональной клиники. Ими занимаются терапевты, нами проводится стентирование, шунтирование, чтобы восстановить кровоток».

ФОТО: ЧОКБ