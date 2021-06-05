05.06.2021
Челябинский уролог – о курении: Только бросать и всё
05.06.2021
В Златоусте семейная пара «напала» на подметально-уборочную машину
05.06.2021
Южноуральские спасатели-водолазы подняли со дна озера Тургояк 250 килограммов мусора
05.06.2021
В Челябинской области начались массовые проверки мотоциклистов
05.06.2021
В Челябинске задержан пьяный водитель электросамоката
05.06.2021
В Челябинской области на поле экстренно сел самолет
Челябинский уролог – о курении: Только бросать и всё
16.05.2021
Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
15.05.2021
Южноуральцам напомнили правила выживания в аномальную жару
13.04.2021
В Челябинске трехлетний малыш проглотил 14 магнитов
01.04.2021
Мякуш обратился к Совфеду за поддержкой в установлении границ Челябинского бора
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021