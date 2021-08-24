24.08.2021
На Первом озере Челябинска спасли девушку
24.08.2021
Дмитрий Тишин и Алексей Текслер поздравили лейтенантов-пограничников с началом службы на Южном Урале
24.08.2021
В аварии под Троицком погибли два человека
24.08.2021
«Уралкуз» уменьшил забор воды из Миасса
24.08.2021
ММК снижает расход энергетических ресурсов в своих подразделениях и обществах Группы
24.08.2021
Челябинск примет финал всероссийского конкурса красоты для красавиц на колясках
Южноуральцев призывают «Давай бросать»
05.06.2021
Челябинский уролог – о курении: Только бросать и всё
24.10.2019
Жительницу Снежинска оштрафовали за курение на балконе
10.10.2019
Курение не по-детски. За ребенка с сигаретой родителей могут арестовать
27.09.2019
Россиянам запретят курить на балконах
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021