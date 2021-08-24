Южноуральцев призывают «Давай бросать»

Министерство здравоохранения РФ и АНО «Национальные приоритеты» запускают проект по борьбе с курением «Давай бросать»

По данным Росстата, большинство людей начинают курить в 20 - 24 года, а в 25-29 лет формируют привычку. В группе молодых от 25 до 29 лет сокращается процент тех, кто курит не каждый день.

«Электронные сигареты, вейпы, продукты нагревания табака в последнее время завоёвывают огромную популярность, особенно среди молодёжи. Это происходит, в том числе, благодаря хорошим маркетинговым стратегиям», - отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Популярность курения среди молодых объясняется новизной электронных сигарет, вейпов, кальянов, вкусы которых, ориентированные на эту группу.

«Молодые люди нередко предпочитают электронные сигареты, необоснованно полагая, что они менее вредные. Они содержат никотин, целый ряд других опасных химических веществ, которые не только негативно воздействуют на здоровье, но и сохраняют человека в зависимости. Поэтому работа по борьбе с такими трендами является важной задачей по укреплению общественного здоровья», - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

Для того, чтобы помочь молодому человеку разобраться в себе, принять решение и избавиться от зависимости в рамках нацпроекта «Демография» создан проект «Давай бросать»

«Целью проекта является формирование здорового комьюнити в социальных медиа, где человек получит поддержку единомышленников, борющихся с никотиновой зависимостью и профильных специалистов», - пояснила София Малявина.

На сегодня создано сообщество ВКонтакте и вновь запущен телеграм-канал в поддержку бросающим. В ближайшее время также появится чат-бот, который будет рассылать сообщения с поддержкой, картинки, ссылки на статьи, новости от экспертов. В конце каждого сообщения будет пометка с телефоном горячей линии Минздрава России 8 800 2000200, чтобы человек мог проконсультироваться со специалистом.