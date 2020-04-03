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Челябинский вокзал усилил меры эпидемиологической безопасности

Общество
Сегодня, 11:06

Челябинский железнодорожный вокзал усилил меры эпидемиологической безопасности. 

Как собщает пресс-служба ЮУЖД, персонал обеспечен медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция, организована проверка вентиляционных систем и систем кондиционирования, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики заболевания. 

Медицинские пункты Южно-Уральской железной дороги дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

В кассовых залах, у информационных табло и информационно-справочных стоек, на входном контроле и в переходах нанесена специальная разметка (информационные полосы с интервалом в полтора метра). 

По громкоговорителям и на специальных экранах пассажиров информируют о мерах личной безопасности, в том числе о необходимости соблюдения дистанции.

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации приостановлена работа пунктов общественного питания. 

Также не ведется торговля непродовольственными товарами, не являющимися товарами первой необходимости, на железнодорожных вокзалах, привокзальных площадях, платформах и перронах.

 

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