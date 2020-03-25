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Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на содержание безнадзорных животных

Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 16:46
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинское УФАС России выявило ряд нарушений законодательства о контрактной системе при составлении аукционной документации по безнадзорным животным.

Жалоба на некорректно составленные документы по аукциону «Организация мероприятий, проводимых в приютах для животных на территории Челябинска», поступившая в региональный антимонопольный орган от частного лица и рассмотренная комиссией сегодня, 25-го марта, признана частично обоснованной. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк.

По ее словам, в отношении заказчика - городского управления экологии и природопользования - будет возбуждено дело об административном правонарушении. Заказчик будет привлечен к административной ответственности.

Предписания управлению экологии не выдавалось. Аукцион является действительным, и заказчик может заключать контракт с победителем торгов - обществом с ограниченной ответственностью «Челябстройсервис», снизившим цену с начальных 10 миллионов 40 тысяч 170 рублей «Челябстройсервис» до 5 миллионов 964 тысяч рублей.

Вторая жалоба, касающаяся документов по второму аукциону - на отлов безнадзорных четвероногих, была отозвана - аукцион, как и планировалось, состоялся 24-го марта. Победителем контракта на отлов, начальная цена которого составляла 3 миллиона 957 тысяч 213 рублей, признано ООО «Урал-Мегвэй», предложившее наиболее низкую цену - 2 миллиона 212 тысяч 73 рубля. Данная компания участвовала и в аукционе на содержание бездомных животных, но, запросив более высокую цену, уступила «Челябстройсервису».

В свою очередь, ООО «Челябстройсервис» участвовал в аукционе на отлов, попросив за свои услуги 2 миллиона 231 тысячу 859 рублей. Третий участник данного аукциона - компания «Ремком» предложила самую высокую цену: 3 миллиона 917 тысяч 640 рублей.

Напомним, «Ремком» стал победителем аукциона на отлов и содержание безнадзорных четвероногих в прошлом году, однако челябинское УФАС, отреагировав на жалобу гражданина, провело проверку документации, выявив нарушения, и предписало их устранить. В результате состоялся новый аукцион, число его участников возросло (с одного до трех), цена контракта снизилась - его выиграла организация «Продлидер».

В 2020-м году, согласно условиям контракта, в Челябинске должны отловить и направить в приют тысячу 300 безнадзорных животных. В приюте четвероногих обязаны кормить, лечить, вакцинировать, стерилизовать, а затем, если для них не найдется любящих хозяев, выпускать в естественную среду обитания.

Контракты на отлов и содержание животных в текущем году будут заключены не раньше, чем через десять дней после проведения аукциона.

 

 

Автор: 
Евгения Александрова
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