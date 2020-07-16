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Челябинскому цинковому заводу исполнилось 85 лет

Общество
Сегодня, 11:05

Челябинскому цинковому заводу 14 июля текущего года исполнилось 85 лет. Несмотря на то, что первая тонна цинка была получена еще в апреле 1935 года, днем рождения завода считается дата подписания акта о вводе его в эксплуатацию.

В 30-е годы коллектив завода  успешно освоил не только технологию получения электролитного цинка, но и извлечения сопутствующих ценных элементов — кадмия и индия. Тогда завод был рассчитан на производство 10 тысяч тонн цинка в год.

За годы войны для нужд оборонной промышленности Челябинский цинковый завод выпустил 105 тысяч тонн цинка и 342 тонны кадмия. В каждом пятом патроне и снаряде был уральский металл.

Сегодня АО «Челябинский цинковый завод» - крупнейший в России производитель цинка и сплавов на его основе. Марка цинка Special High Grade c чистотой основного элемента 99,995% зарегистрирована на Лондонской бирже металлов. Помимо

высокочистого цинка, АО «ЧЦЗ» производит индий с чистотой металла 99,9999%, кадмий, серную кислоту, сульфат цинка технический.

«Челябинский цинковый завод – современное предприятие, один из лидеров российской цветной металлургии, – отмечает директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт. - Подходя к очередной юбилейной пятилетке, завод находится на пике

своей производительности. У Челябинского цинкового есть все условия для интенсивного развития: необходимые инвестиции в производство, новые эффективные управленческие

решения, обеспеченные операционной трансформацией и коллектив профессионалов».

 

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ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
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