07.02.2022
Златоуст примет матчи ватерпольной Суперлиги России
07.02.2022
Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной
07.02.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
07.02.2022
В Челябинской области посчитали объекты культурного наследия
07.02.2022
В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени
06.02.2022
В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка
Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов
02.02.2022
На северо-западе Челябинска закрыли движение трамваев
01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
01.02.2022
Далеко не все водители челябинского электротранспорта готовы работать без кондуктора
31.01.2022
«ЧелябГЭТ» повысил часовые тарифные ставки водителей троллейбусов и трамваев
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022