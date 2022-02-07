Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов

В Челябинске снизилось количество выхода на линию троллейбусов. Проблема возникла из-за острой нехватки водителей.

Как сообщили сегодня, седьмого февраля, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, необходимо принять на работу порядка 100 человек.

«Очень серьезная нехватка водительского состава по троллейбусам, порядка 100 человек. С кондукторами такая же ситуация. В автобусном парке ситуация исправляется. На прошлой неделе мы приняли на работу 18 водителей автобусов. С начала января уже 50 человек. В субботу провели ярмарку вакансий. Нашли еще 22 специалиста», - сказал Ксензов.

Сократилось и количество выхода автобусов на линию. Это связано с ростом заболеваемости.

«Болеет порядка 50 водителей и 47 кондукторов», - сказала Андрей Ксензов.

При этом чиновник отметил, что проблема с нехваткой кадров решается.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске возник дефицит водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Это связано с существенным обновлением подвижного состава. Предприятия-перевозчики предлагают достойные условия труда своим сотрудникам, в том числе — иногородним.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по следующим телефонам:

МУП «Служба организации движения» (водители автобусов) — 217-62-70, 217-62-33, 8-912-081-0000.

ООО «ЧелябГЭТ» (водители трамваев и троллейбусов) — 778-60-87.