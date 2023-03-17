Челябинску покажут «Героев спецоперации»

В Челябинске сегодня, 17 марта, открывается выставка графических новелл «Герои спецоперации».

Посетители экспозиции в мультимедийном парке «Россия – моя история» увидят до 31 марта могут знакомиться с иллюстрированными историями о подвигах участников СВО, подготовленными корпорацией «Синергия» и российским обществом «Знание».

Проект рассказывает о настоящих героях спецоперации, которые спасают мирных жителей, занимают без боя важные рубежи и удерживают позиции под обстрелами. Все это - реальные истории подвигов разведчиков, летчиков, танкистов и штурмовиков.

«Такие проекты, как «Герои спецоперации», помогают привлечь внимание школьников к важному, сформировать образ настоящего героя, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к Родине. Для этого и был запущен сайт героиспецоперации.рф. Сами новеллы мы уже передали во многие российские школы для классных часов и разговоров о важном», - рассказал президент «Синергии» Вадим Лобов.

Графические новеллы о подвигах бойцов на СВО нарисовали студенты университета «Синергия». Каждая история изображена в рисунках - так они лучше понятны молодому поколению. Сейчас новеллы оцифровали и перенесли в мультимедийный формат, чтобы их увидело как можно больше людей.

«Президент в своем послании федеральному собранию сказал очень важную вещь: коллективный Запад разворачивает против нас войну в информационном пространстве, пытаясь оболгать все наши достижения. Поэтому так важно говорить правду, говорить о современных подвигах. Эта выставка позволит увидеть истории героев, которые живут среди нас. Молодежь сможет понять, что они - не вымышленные персонажи, герои мультфильмов или кинолент. Это те, кто живет рядом с нами и совершает подвиги из любви к Родине», - подчеркнул генеральный директор «Знания» Максим Древаль.