Черемуха, Космос и Эра – самые необычные имена, которыми в 2022 году южноуральцы называли детей

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области озвучил статистику рождаемости в 2022 году в регионе, а также самые необычные имена, которыми новоиспеченные родители называли детей.

В 2022 году в регионе зарегистрировано 24 724 брака. У южноуральцев родилось 30516 детей, в том числе 413 двоен и одни тройняшки.

Самые популярные имена, которыми называли мальчиков – Артем, Михаил, Александр, а девочек – София, Ева, Мария. Среди необычных имен сотрудники ЗАГСа зафиксировали Черемуху, Спиридона, Радость, Весну, Эру, Любаву и Корнея. Также в Челябинской области появился ребенок с именем Космос.