Через две недели малыши Симба и Ева улетят из Челябинска в Танзанию

Спасенные челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном львенок Симба и детеныш леопарда Ева скоро покинут столицу Южного Урала и отправятся в долгое путешествие. Их ждут просторы Танзании (Восточная Африка).

Прощание с маленькими усатыми друзьями обещает быть громким. Карен Даллакян рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что по случаю этого события готовится большая пресс-конференция.

Он сообщил, что ориентировочно кошачий дуэт отправится в путешествие восьмого ноября (точно не раньше). Пресс-конференция состоится или в день отправки, или накануне.

Симбу и Еву доставят в Танзанию спецбортом. Полетят они с наступлением ночи.

«Ночью животные спят, не испытывают стресса. Мы и медвежат везли в Хабаровск в ночное время, когда они спали. Это специально логистика такая – для зверей», - отметил Карен Даллакян.

Путешествие подопечным зоозащитника, в приюте которого - «Спаси меня» - они проходили лечение и реабилитацию (здесь же обрели хоть и временный, но очень уютный дом), предстоит долгое. Полет займет десять часов. В пути самолету предстоит совершить посадку, чтобы дозаправиться.

Напомним, Симбу захотел принять реабилитационный центр «Kilimanjaro Animal Crew» - в распоряжении подрастающего царя зверей будет два гектара земли. Еву в Танзании ждут на тренинг-релиз (пятнистую красавицу будут готовить к выпуску в естественную среду).

Самые главные финансовые вопросы взяла на себя Русская Медная Компания. Согласованная сумма была переведена на счет принимающей стороны в Танзании. Для маленьких хищников и их сопровождающих заказали авиатрансфер.

РМК – не единственный помощник в благородном деле возвращение диких животных на историческую родину. На призыв Карена Даллакяна откликнулись десятки тысяч простых людей и представителя ряда крупных предприятий.

Напомним, Симба попал в добрые руки челябинского Айболита, за которым Карен Даллакян летал в Дагестан, в марте этого года. Львенок находился в крайне истощенном состоянии.

Атрофия задних конечностей, пролежни до костей и кишечная непроходимость - такими страшными оказались последствия его «службы» живым реквизитом при фотографе в Краснодарском крае, где детеныш льва зарабатывал для алчного и жестокого хозяина во время пляжного сезона.

В Челябинске Карен Даллакян сделал Симбе операцию, она прошла успешно (малыш не мог самостоятельно ходить в туалет, его кишечник был забит). Уколы, капельницы, массаж, хорошее питание - и задние лапы Симбы заработали. Шов на его солнечном пузе благополучно зажил.

Купаясь в любви и заботе, очаровательный львенок превратился в невероятно игривого и подвижного малыша (в середине июня Симбе исполнился годик).

Ева попала в приют для диких животных «Спаси меня» в начале июля этого года. Новорожденный, восьми дней от роду, котенок тогда весил всего полкилограмма и помещался в ладошку.

В Челябинск Еву в крайне истощенном состоянии привезли на третий день после ее появления на свет - из Оренбургской области, где Ева едва не умерла в передвижном зоопарке. Малышку чуть не убила собственная мать – пожилая кошка успела съесть другого своего детеныша. Еву с трудом отбили.

В приюте Карена Даллакяна новорожденного котенка каждые два часа отпаивали козьим молоком – результат не заставил себя ждать: Ева росла не по дням, а по часам, набираясь сил и здоровья.

Фото Юлии Шведовой и со страницы Карена Даллакяна в ВКонтакте