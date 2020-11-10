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Четверокурсник из Миасса вышел в финал Российской национальной премии «Студент года»

Общество
Сегодня, 12:33
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Студент Миасского филиала Челябинского государственного университета Денис Истомин - единственный в регионе - стал финалистом Российской национальной премии «Студент года».

Молодой человек ведёт активную общественную деятельность, является региональным координатором общественного движения «Волонтёры культуры» на Южном Урале. Он медалист Законодательного собрания Челябинской области в сфере молодёжной политики. В 2018-м году Денис Истомин был признан победителем конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений «Лидер XXI века».

Принимая участие в борьбе за звание лучшего студента страны, четверокурсник, обучающийся по специальности «Экономическая безопасность», победил в региональном этапе в номинации «Общественник года». В финале, который состоится в онлайн-формате в конце ноября, конкуренцию ему составят 39 человек.

Денису Истомину предстоит подготовить самопрезентацию, принять участие в тестировании, мастер-классах, дебатах, решении кейсовых задач и баттлах.

Площадки-студии для подключения финалистов к работе премии будут организованы в 60-ти субъектах РФ.

Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, за право выйти в финал «Студента года» в этом году боролись 15 тысяч юных россиян. Жюри оценивало достижения участников в 2018-2020 годах, а также творческую видеопрезентацию. На заочном этапе жюри отобрали тысячу человек из 66-ти регионов страны.

В этом году национальная премия проходит в рамках плана основных мероприятий минобрнауки России по проведению Года памяти и славы. Обязательным испытанием для всех участников станет тест на знание истории Великой Отечественной войны.

Экспертами премии выступят более 60-ти выдающихся общественных деятелей, деятелей науки, культуры и медиасферы. В их числе - ведущий Первого канала Максим Шарафутдинов, Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Татьяна Лебедева, вице-президент Федерации компьютерного спорта России Артём Винокуров, российский актер театра и кино Владислав Канопка.

 

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