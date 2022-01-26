Четвертый квартал 2021 года стал безаварийным на железнодорожных переездах ЮУЖД

В период с октября по декабрь 2021 года на железнодорожных переездах Южно-Уральской магистрали дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», всего за 2021 год на полигоне ЮУЖД произошло 13 ДТП вследствие нарушения водителями автотранспортных средств правил пересечения железнодорожного пути (на пять случаев меньше, чем за 2020 год). Из них 10 случаев – на железнодорожном переезде, три – вне переезда. В результате дорожно-транспортных происшествий с начала 2021 года один человек погиб, четыре человека госпитализированы.

Кроме того, за 2021 год дежурные по переездам зафиксировали 492 нарушения водителями правил дорожного движения. Это в два раза меньше, чем за 2020 год, когда количество нарушений превысило 1000 случаев. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на ЮУЖД в 2021 году зафиксировано в Челябинской области – семь ДТП произошло на участках: Жукатау – Ункурда, Ессаульская – Ишалино, Тракторстрой – Чурилово, Полетаево-2 – Клубника, Бишкиль – Полетаево, Кыштым – Маук, Синеглазово – Пост 18 км.

Для снижения аварийности на переездах специалистами Южно-Уральской железной дороги регулярно проводится информационно-разъяснительная работа в СМИ, а также профилактические акции для водителей.

ЮУЖД призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.