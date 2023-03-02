Чиновникам Сосновского района показали жизнь в приюте

Познавательная экскурсия в государственный приют для животных без владельцев была организована для глав сельских поселений Сосновского района Челябинской области.

Госприют «Остров надежды» открылся в Сосновском районе совсем недавно. Это второе учреждение такого профиля в регионе, первый госприют заработал в 2021 году в Агаповском районе.

«Работают здесь опытные профессиональные специалисты – ветеринарные врачи и фельдшеры. Схема ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск – здесь реализуется в полном соответствии с законом. Многих отловленных собак по прибытии в приют моют в ванне, чтобы смыть грязь. Десять дней за животными наблюдают, лечат, кормят, выгуливают, а на 11 или 12-й день проводят операцию стерилизации, затем ставят необходимые прививки и на 21-й день пребывания в приюте отвозят к месту отлова и выпускают на волю», - сообщили в минсельхозе региона.

Посещение госприюта позволило главам поселений лично увидеть, как обращаются с животными в приюте, узнать подробности биркования и чипирования собак и кошек, как информация об отловленных животных размещается на сайте Сосновской ветстанции.

Как сказал начальник управления ветеринарии областного минсельхоза Сергей Тузов, у приютов есть возможность проводить подобные экскурсии как для должностных лиц, так и для школьников, волонтеров и зоозащитников.