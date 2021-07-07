Чиновники: Если жители будут устанавливать детские площадки за свой счет, то и портить их не будут

Жители поселка Пионерский (Еманжелинск, Челябинская область) попросили губернатора Алексея Текслера разобраться с их детской площадкой, которая больше приспособлена для выгула домашних животных, чем для прогулок детей. Местные чиновники обвиняют во всем вандалов и предлагаем жителям за свой счет отремонтировать площадку.

«У нас в пос. Пионерском в г. Еманжелинске есть детская площадка, но детской площадкой это назвать нельзя», - написала Анна Хаертдинова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Жители пробовали решить вопрос на местном уровне и неоднократно обращались в администрацию с просьбой навести порядок. Но в мэрии заверяют, что по бумагам детская площадка существует и делать ничего больше не нужно.

«Песочницы нет, горки нет, карусель еле живая, трава, коровы ходят, естественно, не без “следа"», - описывает состояние существующей площадки Анна.

Жительница пишет, что в поселке проживает много маленьких детей, но поиграть им негде. А ездить в Еманжелинск на детские площадки не все могут себе позволить.

«Пожалуйста, помогите разобраться», - просит Анна губернатора.

Администрация Еманжелинского района считает, что в таком положении вещей виноваты сами жители. Для них детские площадки и городки новые устанавливаются, а вандалы все рушат.

«В вышеуказанном населенном пункте на пересечении пер. Весенний и пер. Песочный ранее был установлен детский городок: деревянная горка, скамейки, качели, карусель, ограждение детской площадки. Также администрацией Еманжелинского городского поселения в 2017 году устанавливались две конструкции спортивного направления. Но в связи с вандальными действиями со стороны жителей детская горка была разломана и демонтирована, ограждение вывернуто, скамейки были демонтированы жителями и исчезли в неизвестном направлении», - сообщает официальный представитель администрации Еманжелинского района Татьяна Семёнова.

Чиновница отмечает, что в бюджете Еманжелинского городского поселения не предусмотрены денежные средства на приобретение и установку ограждения детской площадки и дополнительных малых архитектурных форм в индивидуальном жилом фонде.

Жителям частного сектора предлагают организовать инициативную группу и за счет собственных средств благоустроить существующую детскую площадку в поселке.

«Согласно ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения», - цитирует закон представитель администрации.

По мнению чиновников, такое участие стимулирует жителей к более ответственному и бережному отношению к муниципальному имуществу, предотвращению порчи и вандального поведения на детских игровых площадках.