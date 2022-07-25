Чиновники определились с местами для творчества уличных художников

В Челябинске выбрали места, где смогут рисовать уличные художники. Чиновники определили 21 место, где они смогут реализовывать свои творческие идеи

Об этом сегодня, 25 июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города Сергей Авдеев.

«Выбрано 21 место для уличного граффити. Сейчас нам предстоит согласовать их с администрациями районов и управлением архитектуры», - сказал Сергей Авдеев.

Напомним, две недели назад глава Челябинска Наталья Котова попросила подчиненных найти стены для любителей граффити, чтобы горожане выражали свои задумки законно, без вандализма. А то в городе в последнее время активизировались вандалы, которые разрисовывают знаковые объекты.