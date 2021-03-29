Чиновники пообещали, что Линёвка не потеряет связи с внешним миром

Подвесной мост в поселке поселка Линёвка Верхнеуральского района Челябинской области отремонтируют до середины апреля. Жители надеются, что дружная весна и паводок раньше этот срока не отрежет населенный пункт от внешнего мира.

Напомним, жители Ленёвки обратились к губернатору Алексею Текслеру за помощью. Они боятся, что паводок и ужасное состояние подвесного моста, разделяющий поселок на две части, могут лишь их связи с внешним миром. Недоступной станет и медицинская помощь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Верхнеуральского района, по поручению главы района в поселок выезжали специалисты. Они на месте осмотрели мост, часть деревни, где возможно подтопление. В эту зону попадает три дома.

«Мост находится в собственности у Петропавловского зернового комплекса. Достигнуты договоренности, что до середины апреля они проведут ремонтные работы на мосту», - рассказали в районной администрации.

Кроме того, будут проложены дополнительные трубы (для пропуска паводковых вод) и проведена дополнительная отсыпка, чтобы приподнять подтопляемый участок поселка.