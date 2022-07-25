Чиновников тревожат пьяные на пляжах

В Челябинске полицейские с добровольными народными дружинами выйдут в рейд по отлову пьяных горожан, которые распивают спиртные напитки на пляжах города.

Как сообщил сегодня, 25 июля, на аппаратном совещании в администрации города глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, пьяные на пляжах вызывают настроженность.

«Тревожат пьяные во дворах и на пляжной полосе озера Смолино. На прошлой неделе мы провели встречу с начальником отдела полиции «Ленинский» и руководителями наших народных добровольных дружин», - сказал Александр Орел.

Уже составлено 11 маршрутов по самым проблемным точкам Ленинского района В рейд полицейские и дружинники выйдут в пятницу и будут патрулировать дворы в пляжи все выходные.