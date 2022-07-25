25.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля
25.07.2022
«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области
25.07.2022
Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах
25.07.2022
Для жителей челябинских посёлков Экодом и Новый Кременкуль изменили схему выезда
25.07.2022
Из детского лагеря ушли два юных миассца
25.07.2022
ММК организовал летний отдых для детей с тяжёлыми заболеваниями
Чиновников тревожат пьяные на пляжах
25.07.2022
Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета
11.07.2022
Астахов: Замечания по воде есть только на одном челябинском пляже
07.06.2022
Челябинские пляжи оказались непригодными для купания
01.06.2022
В Челябинске открылись пляжи
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022