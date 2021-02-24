Число обесточенных потребителей в Челябинской области уменьшается

В Челябинской области продолжает уменьшаться число обесточенных потребителей.
Как сообщает вечером 25-го февраля министерство тарифного регулирования и энергетики, по состоянию на 18 часов таковых в регионе было 14 тысяч 783 человека, двумя часами ранее – 17 тысяч 849 южноуральцев, а в час дня – 27 тысяч 974 человека.
Обесточены, по данным на шесть вечера, были потребители в 84-х населенных пунктах Челябинской области, а также 62 социально значимых объекта в Еткульском, Сосновском, Чебаркульском, Увельском, Чесменском, Варненском, Октябрьском, Агаповском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском муниципальных районах, Миасском городском округе.
Последствия стихии устраняли 11 бригад, 330 человек, 147 единиц техники. Применялись резервные источники электропитания.
Кроме того, были привлечены силы и спецтехника из других филиалов МРСК Урала (15 бригад, 14 АГП, четыре резервных источника, 60 человек).
«По Сосновскому району (поступали жалобы на электроснабжение из Нового Кременкуля, СНТ «Электрометаллург», поселка Терема) получена информация, что по фидеру 36 от ПС Новоградская (принадлежит частному лицу Скрипкову Д.) подключены все ТП», - рассказали в министерстве.