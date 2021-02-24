В Челябинске пенсионерке стало плохо во время метели. Она умерла на остановке

В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно

Число обесточенных потребителей в Челябинской области уменьшается

В Челябинской области продолжает уменьшаться число обесточенных потребителей.

Как сообщает вечером 25-го февраля министерство тарифного регулирования и энергетики, по состоянию на 18 часов таковых в регионе было 14 тысяч 783 человека, двумя часами ранее – 17 тысяч 849 южноуральцев, а в час дня – 27 тысяч 974 человека.

Обесточены, по данным на шесть вечера, были потребители в 84-х населенных пунктах Челябинской области, а также 62 социально значимых объекта в Еткульском, Сосновском, Чебаркульском, Увельском, Чесменском, Варненском, Октябрьском, Агаповском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском муниципальных районах, Миасском городском округе.

Последствия стихии устраняли 11 бригад, 330 человек, 147 единиц техники. Применялись резервные источники электропитания.

Кроме того, были привлечены силы и спецтехника из других филиалов МРСК Урала (15 бригад, 14 АГП, четыре резервных источника, 60 человек).