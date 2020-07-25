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Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 11 тысяч

Общество
Сегодня, 11:42
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 137 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 134). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 25 июля, в регионе подтверждено 11 тысяч 28 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 122 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 123, 253 и 113. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 7 тысяч 205 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 238 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 91 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 147 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона немного повысилось. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 544 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 534). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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