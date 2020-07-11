Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 9 тысяч

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше показателей предыдущих двух дней (было 141 и 140). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 11 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 101 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 81 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Ранее выздоровело 156, 128, 141 и 189. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 5 тысяч 723 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 184 пациента с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 99 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая из Магнитогорска и Челябинска.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло на 60 человек. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 152 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 98). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.