ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 9 тысяч

Общество
Сегодня, 11:38
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше показателей предыдущих двух дней (было 141 и 140). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 11 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 101 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 81 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Ранее выздоровело 156, 128, 141 и 189. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 5 тысяч 723 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 184 пациента с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 99 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая из Магнитогорска и Челябинска.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло на 60 человек. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 152 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 98). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:00
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Челябинска
Общество
Вчера, 20:57
В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности
Общество
Вчера, 14:02
В Трехгорном растет число случаев ковида после отдыха на теплоходе
Общество
Вчера, 11:59
За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом из Магнитогорска, Сатки, Кизила и Бредов
Вчера, 15:17
Анонсы событий и мероприятий на 11-13 июля
Вчера, 15:15
В Челябинской области из-за жары приостанавливают дорожные работы
Вчера, 14:59
В Златоусте начался долгожданный ремонт многострадальной дороги по Карла Маркса
Вчера, 14:13
Сезонных предпринимателей вновь пустили в парки Челябинска
Вчера, 14:02
В Трехгорном растет число случаев ковида после отдыха на теплоходе
Вчера, 13:32
Челябинцы превратили детские площадки в распивочные
Вчера, 13:16
В Челябинске станет меньше ненужных желтых пятен
Вчера, 12:51
В Челябинске и Магнитогорске установят памятные стелы в честь присвоения почетного звания
Вчера, 12:44
На федеральных трассах в Челябинской области из-за жары продлен запрет на движение большегрузов
Вчера, 12:40
Беременная женщина, попавшая в ДТП в Челябинске, благополучно родила
Общество
Вчера, 20:57
В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности
Общество
Сегодня, 00:28
Текслер – южноуральцам: Выбирайте безопасные для отдыха места
Новости
Сегодня, 12:00
Общество
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Челябинска
Вчера, 23:36
Федерация
В России коронавирус унес жизни более 11 тысяч человек
Вчера, 21:24
Экономика
Заправиться в один клик: «Роснефть» и «Яндекс» реализуют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
Вчера, 16:24
Среда обитания
На освобожденном от заборов Коровьем пляже Увильдов свободно отдыхают сотни людей
Вчера, 16:03
Общество
Челябинские заключенных балуют «Хурмой», «Киви» и «Ананасами»
Материалы рубрики
Сегодня, 12:00
Общество
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Челябинска
Вчера, 16:03
Общество
Челябинские заключенных балуют «Хурмой», «Киви» и «Ананасами»
Вчера, 15:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 11-13 июля
Вчера, 14:59
Общество
В Златоусте начался долгожданный ремонт многострадальной дороги по Карла Маркса
Вчера, 14:13
Общество
Сезонных предпринимателей вновь пустили в парки Челябинска
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика