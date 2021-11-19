19.11.2021
Пять ковидных баз в Челябинской области возвращаются к плановой помощи
19.11.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 121 тысячу
19.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
19.11.2021
Жительнице Катав-Ивановска пригрозили уголовным делом, если не оформит кредит
19.11.2021
Магнитогорца, расстрелявшего подростков трамвае, отправили в колонию
19.11.2021
ВТБ запускает новый вклад «Выгодное начало»
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 121 тысячу
19.11.2021
Южноуральских бизнесменов власти не бросят
19.11.2021
Лугачева: QR-коды для посещения баров и ресторанов не будут отменены, пока не появится коллективный иммунитет
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
18.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021