Число случаев ковида в Челябинской области превысило 71 тысячу

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 71 тысяча 110 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 297 новых случаев ковида, что на 1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 294 случая, прирост – 1%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 147 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее –173). С начала пандемии 63 тысячи 586 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 12 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло 13). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

С начала пандемии скончались три тысячи 238 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 983 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 255 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому четыре тысячи 244 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – четыре тысячи 106 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.