19.07.2021
Магнитогорцы посвятили стихи родному городу
19.07.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 71 тысячу
19.07.2021
Старые урны на проспекте Ленина в Челябинске заменили на бетонные, с гранитной крошкой
19.07.2021
В Челябинской области сотрудники ГИБДД выявили 250 нетрезвых водителей
19.07.2021
Проект «Грани.Out» расскажет о творчестве, которое помогает жить
19.07.2021
Спасатели нашли мальчика, потерявшегося в лесу
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 71 тысячу
19.07.2021
В Челябинскую область поступило еще 45,6 тысячи доз «Спутник V»
19.07.2021
Южноуральцев, перенесших ковид, призывают пройти углубленную диспансеризацию
18.07.2021
В Челябинской области борьбу с ковидом ведут уже более четырех тысяч жителей
17.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлен 291 случай ковида
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021