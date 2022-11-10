Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!

Сегодня, 10 ноября, информационному агентству Челябинской области «Урал-пресс-информ» исполняется 25 лет.

Первое по времени создания – 1997 год - агентство развивалось поэтапно: зарегистрировали СМИ, купили в лизинг компьютеры, сделали сайт, приобрели в кредит офис, рассчитались с долгами, модернизировали сайт и наконец вошли в зону стабильности.

Параллельно этому набирались опыта, осваивали технологии, заработали более 170 дипломов и грамот за победу в профессиональных конкурсах, среди них – четыре гранта ОНФ (конкурс «Правда и справедливость).

На заре нашей юности мы радовались суточной посещаемости в 300 человек. Сегодня мы ставим задачу преодолеть планку в 10 тысяч. И вообще с цифрами в руках интереснее подводить итоги.

За четверть века мы опубликовали 326 тысяч новостей. Ежегодно нас читает свыше 2,5 миллиона человек. Причем большинство читателей – россияне, но в первой тройке зарубежной аудитории читатели США, Германии и Казахстана В целом же нас читают в 49 странах мира.

Самая популярная новость набрала у нас 350 тысяч просмотров. В начале спецоперации на Украине посещаемость зашкаливала, едва не обрушив сайт - 400 тысяч посещений в сутки!

Оказывается, наши посетители любят почитать «для души» - рубрика «На житейских перекрестках» набрала уже около 100 тысяч просмотров. И что интересно – возрастные категории читателей у нас сбалансированы - это не только средний возраст, но и старший, а также, что радует, молодежь.

Мы гордимся нашей аудиторией - у нашего читателя в приоритете не криминальные новости, а новости общественно-политической направленности. Значит, мы можем сделать вывод, что у нас социально-зрелые читатели, для которых хочется работать лучше, интереснее, на высоком профессиональном уровне.

Оказывается, не так просто вспомнить все, что было славного за эти двадцать пять лет в жизни нашего коллектива. Но вспомнить есть что. Мы вручали письмо протеста американскому послу Александру Вершбоу в защиту наших компьютерщиков, которых посадили в тюрьму в США за хакерские «подвиги», мы принимали у себя коллег с НТВ, ОРТ, с Вашингтон пост и японского общественного телевидения NHK. Мы побывали в интересных командировках – на Ямале и в арктическом порту Сабетта, в Белоруссии, Казахстане и Татарстане, в Москве и Санкт-Петербурге, в Беслане, не говоря о ближних городах Екатеринбурге, Кургане и Тюмени, и даже отметились в Брюсселе, куда Евросоюз приглашал российские СМИ. За это время у главного редактора Валерия Иванова вышла книжка стихов и фотографий, а замдиректора по развитию Ирина Поволоцкая получила почетную грамоту от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, три раза Ирина Поволоцкая и один раз Кира Дюрягина получали гранты ОНФ. А в общем и целом у нас более 170 почетных грамот и дипломов за победу в профессиональных конкурсах как областного, так и федерального уровня. Два года назад мы провели модернизацию сайта, перешли на другую платформу и надеемся, что наш сайт стал более удобным для пользователя. Дорогие читатели! В наших успехах, безусловно, есть и ваша заслуга. Мы благодарны всем, кто выходит с нами на обратную связь, делится с нами новостными поводами, рассказывает о хорошем или просит о помощи. Спасибо вам, что 25 лет вы с нами. Огромное спасибо и нашим партнерам, с которыми мы уже четверть века работаем бок о бок. Оставайтесь с нами, у нас немало задумок на будущее и мы надеемся, что мы вас не разочаруем. Ваш «Урал-пресс-информ»

Напомним, как все начиналось.

1997 год. Мы сидим в гостиничных номерах «Южного Урала», на вооружении – телефоны, авторучки и пара допотопных компьютеров. Ловим новости, печатаем, в конце дня дежурный отвозит на трамвае эту ленту новостей на ЧГТРК. По факсу передаем ленту на другие телеканалы, в том числе на территории области.

1999 год. Мы переехали на проспект имени Ленина, 89, арендуем пять кабинетов. Взяли в лизинг компьютеры. С помощью наших друзей из ЮУрГУ – группы программистов и Дмитрия Латухина - делаем свой первый в жизни сайт www.uralpress.ru Расширяем круг подписчиков и рекламодателей и в какой-то момент понимаем, что залогом стабильности может стать собственный офис, поскольку арендная плата за съем кабинетов обходится нам ежегодно в стоимость однокомнатной квартиры.

2000 год. Обновляем сайт с помощью наших главных консультантов в сфере Интернета - незабвенного Анатолия Уфимкина, Рауля Файзуллина и программиста Петра Косоротова из «Уралсвязьинформа» (ныне Ростелеком). Чуть позднее нам делает логотип известный челябинский художник Александр Разбойников.

2004 год. Мы купили офис! Разумеется, в кредит и не без помощи поддержавших нас людей. В наш малый бизнес поверили тогдашний губернатор Петр Сумин, известный и уважаемый строитель Евгений Рогоза, руководитель «Союзпищепрома Александр Берестов, гендиректор ММК Виктор Рашников и магнитогорский «КредитУралБанк». Очень поддержал помощник губернатора Петра Сумина Салим Фатыхов. Верно говорится: мир не без добрых людей. С проспекта имени Ленина мы переехали на улицу Монакова, 33, где и работаем до сих пор.

2007 год. Окончательно рассчитались с банком и со всеми долгами. Вступили в эру подлинной самостоятельности и стабильности. Полностью сформировался костяк коллектива, но и ряды других СМИ мы тоже пополнили: «наши» люди работают в РИА Новости, в Интерфаксе, в Коммерсанте, в пресс-службах региональных министерств.