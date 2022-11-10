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Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!

Сегодня агентство "Урал-Пресс-Информ" отмечает день рождения

Сегодня, 10 ноября, информационному агентству Челябинской области «Урал-пресс-информ» исполняется 25 лет.

Первое по времени создания – 1997 год - агентство развивалось поэтапно: зарегистрировали СМИ, купили в лизинг компьютеры, сделали сайт, приобрели в кредит офис, рассчитались с долгами, модернизировали сайт и наконец вошли в зону стабильности.

Параллельно этому набирались опыта, осваивали технологии, заработали более 170 дипломов и грамот за победу в профессиональных конкурсах, среди них – четыре гранта ОНФ (конкурс «Правда и справедливость).

На заре нашей юности мы радовались суточной посещаемости в 300 человек. Сегодня мы ставим задачу преодолеть планку в 10 тысяч. И вообще с цифрами в руках интереснее подводить итоги.

За четверть века мы опубликовали 326 тысяч новостей. Ежегодно нас читает свыше 2,5 миллиона человек. Причем большинство читателей – россияне, но в первой тройке зарубежной аудитории читатели США, Германии и Казахстана В целом же нас читают в 49 странах мира.

Самая популярная новость набрала у нас 350 тысяч просмотров. В начале спецоперации на Украине посещаемость зашкаливала, едва не обрушив сайт - 400 тысяч посещений в сутки!

Оказывается, наши посетители любят почитать «для души» - рубрика «На житейских перекрестках» набрала уже около 100 тысяч просмотров. И что интересно – возрастные категории читателей у нас сбалансированы - это не только средний возраст, но и старший, а также, что радует, молодежь.

Мы гордимся нашей аудиторией - у нашего читателя в приоритете не криминальные новости, а новости общественно-политической направленности. Значит, мы можем сделать вывод, что у нас социально-зрелые читатели, для которых хочется работать лучше, интереснее, на высоком профессиональном уровне.

Оказывается, не так просто вспомнить все, что было славного за эти двадцать пять лет в жизни нашего коллектива. Но вспомнить есть что. Мы вручали письмо протеста американскому послу Александру Вершбоу в защиту наших компьютерщиков, которых посадили в тюрьму в США за хакерские «подвиги», мы принимали у себя коллег с НТВ, ОРТ, с Вашингтон пост и японского общественного телевидения NHK. Мы побывали в интересных командировках – на Ямале и в арктическом порту Сабетта, в Белоруссии, Казахстане и Татарстане, в Москве и Санкт-Петербурге, в Беслане, не говоря о ближних городах Екатеринбурге, Кургане и Тюмени, и даже отметились в Брюсселе, куда Евросоюз приглашал российские СМИ.

За это время у главного редактора Валерия Иванова вышла книжка стихов и фотографий, а замдиректора по развитию Ирина Поволоцкая получила почетную грамоту от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, три раза Ирина Поволоцкая и один раз Кира Дюрягина получали гранты ОНФ. А в общем и целом у нас более 170 почетных грамот и дипломов за победу в профессиональных конкурсах как областного, так и федерального уровня.

Два года назад мы провели модернизацию сайта, перешли на другую платформу и надеемся, что наш сайт стал более удобным для пользователя.

Дорогие читатели! В наших успехах, безусловно, есть и ваша заслуга. Мы благодарны всем, кто выходит с нами на обратную связь, делится с нами новостными поводами, рассказывает о хорошем или просит о помощи. Спасибо вам, что 25 лет вы с нами. Огромное спасибо и нашим партнерам, с которыми мы уже четверть века работаем бок о бок. Оставайтесь с нами, у нас немало задумок на будущее и мы надеемся, что мы вас не разочаруем.

Ваш «Урал-пресс-информ»

Напомним, как все начиналось.

1997 год. Мы сидим в гостиничных номерах «Южного Урала», на вооружении – телефоны, авторучки и пара допотопных компьютеров. Ловим новости, печатаем, в конце дня дежурный отвозит на трамвае эту ленту новостей на ЧГТРК. По факсу передаем ленту на другие телеканалы, в том числе на территории области.

1999 год. Мы переехали на проспект имени Ленина, 89, арендуем пять кабинетов. Взяли в лизинг компьютеры. С помощью наших друзей из ЮУрГУ – группы программистов и Дмитрия Латухина - делаем свой первый в жизни сайт www.uralpress.ru Расширяем круг подписчиков и рекламодателей и в какой-то момент понимаем, что залогом стабильности может стать собственный офис, поскольку арендная плата за съем кабинетов обходится нам ежегодно в стоимость однокомнатной квартиры.

2000 год. Обновляем сайт с помощью наших главных консультантов в сфере Интернета -  незабвенного Анатолия Уфимкина, Рауля   Файзуллина и программиста Петра Косоротова из «Уралсвязьинформа» (ныне Ростелеком). Чуть позднее нам делает логотип известный челябинский художник Александр Разбойников.

2004 год. Мы купили офис! Разумеется, в кредит и не без помощи поддержавших нас людей. В наш малый бизнес поверили тогдашний губернатор Петр Сумин, известный и уважаемый строитель Евгений Рогоза, руководитель «Союзпищепрома Александр Берестов, гендиректор ММК Виктор Рашников и магнитогорский «КредитУралБанк». Очень поддержал помощник губернатора Петра Сумина Салим Фатыхов. Верно говорится: мир не без добрых людей. С проспекта имени Ленина мы переехали на улицу Монакова, 33, где и работаем до сих пор.

2007 год. Окончательно рассчитались с банком и со всеми долгами. Вступили в эру подлинной самостоятельности и стабильности. Полностью сформировался костяк коллектива, но и ряды других СМИ мы тоже пополнили: «наши» люди работают в РИА Новости, в Интерфаксе, в Коммерсанте, в пресс-службах региональных министерств.

 

 

Урал-пресс-информ
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08.11.2022 15:22

Челябинский медицинский университет купил студентам «читающую машину»

08.11.2022 15:11

В Челябинске в декабре состоятся спектакли театра «НитьЯ»

08.11.2022 14:55

Василий Заржецкий – о премьере: я ставлю хорошую светлую мелодраму

08.11.2022 14:35

Более тысячи южноуральцев оказались под угрозой сокращения, неполный день работают 2,5 тысячи

08.11.2022 14:05

В Ашинском районе иномарка залетела под фуру

08.11.2022 14:03

Брюс Ганьон: Умы американской молодёжи заражаются мусором, мерзостью и чистым злом

08.11.2022 14:00

Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши

08.11.2022 13:47

Магнитогорский птицеводческий комплекс выплатил миллион работнику, получившему травму

08.11.2022 13:32

За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое

08.11.2022 13:28

Челябинские студенты стали участниками научной экспедиции в Балтийском море

08.11.2022 13:14

Бастрыкин взял на контроль происшествие с челябинской девочкой из маршрутки

08.11.2022 13:05

В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка

08.11.2022 12:55

В Магнитогорске откроется отделение регионального Центра «Авангард»

08.11.2022 12:52

На «Уральской кузнице» выбрали лучшую машинистку мостового крана

08.11.2022 12:39

Надежда Дида: «Важно находить себя между строк»

08.11.2022 12:05

В Сети обсуждают появление Ольги Бузовой в компании с Ильей Мительманом в Дубае

08.11.2022 11:51

Премьера народной комедии «Омнибуса» в День народного единства

08.11.2022 11:42

В Курчатовском районе активно ведется очистка от снега внутриквартальных проездов

08.11.2022 11:34

В Пласте задержан любитель конопли

08.11.2022 11:28

Магнитогорцы отправили очередную партию гуманитарной помощи в ДНР

08.11.2022 11:18

Челябинцы боятся гололеда, а жители «Академ Риверсайда» - еще и штырей во льду

08.11.2022 10:59

Мужчина, вытолкнувший девочку из маршрутки, стал фигурантом уголовного дела

08.11.2022 10:48

Доля премиальных продаж продукции ММК в этом году выросла до 44 процентов

08.11.2022 10:33

День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

08.11.2022 10:23

Денис Моисеев о миссии в Херсонской области: здесь чудеса творят

08.11.2022 10:19

На сцене благотворительного вечера Добрые сердца выступят известные люди региона, а федеральные звезды приглашают челябинцев его посетить

08.11.2022 10:13

Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ

08.11.2022 09:43

Во вторник в Челябинской области – небольшой снег, полное лунное затмение

08.11.2022 09:07

В «Зигальге» замечены ледяные «сталактиты»

07.11.2022 17:58

Анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября (18+)

07.11.2022 17:35

Челябинские экоактивисты заявили об очередных нарушениях в городском озеленении

07.11.2022 17:33

Этношоу «Показ невест» пройдет в Челябинской области

07.11.2022 17:29

Во вторник произойдет полное лунное затмение, жители увидят «кровавую» Луну

07.11.2022 17:08

За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура

07.11.2022 16:46

Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана

07.11.2022 16:35

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

07.11.2022 16:29

В Челябинской области определились, на какие цели будут тратить бюджетные средства в 2023 году

07.11.2022 16:19

Устоит ли Узбекистан перед богатой искусительницей из США?

07.11.2022 16:03

«Киборг» с Южного Урала понравился столичному жюри