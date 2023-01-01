С новым 2023 годом, дорогие читатели!

Куранты пробили 12 часов 31 декабря и ушедший чрезвычайно сложный и судьбоносный год 2022 год стал историей. Для нашей страны он открыл новую эру – эру перемен, возрождения, очищения от либеральной скверны.

Специальная военная операция, проводимая нашей страной на Украине, направлена на денацификацию братского народа. Идут суровые бои. Наши воины не только сражаются с фашизмом и объединенным Западом, они защищают рубежи нашей Родины, ее целостность, ее будущее. Теперь дело за нами, за здоровыми силами общества. СВО вскрыла все неправедное, что есть в нашем обществе и нам с вами внутри страны предстоит огромная работа по возвращению к самим себе, к нашим традиционным ценностям. Подвижки уже есть, но это только начало. И очень радует инициатива снизу, от простых людей, которые хотят видеть культуру культурой, образование образованием, здравоохранение здравоохранением. ВТО, ЕГЭ, гейская пропаганда, которая лезет из всех щелей, агрессивная вакцинация, хеллоуины, игрушки Хагги-Вагги, секспросветы с восьми лет – этот список чуждых нам традиций можно продолжать бесконечно. И это очень хорошо, что мы осознали: этого нам не нужно.

А что нам нужно? Изменить политику Центробанка, обратить внимание на собственное производство, науку, прорывные технологии, разобраться с олигархами, теми, что живут на две страны, пусть выбирают, с кем им по пути. Одним словом, дел невпроворот. Мы должны понять, что в отношениях с Западом сожжены все мосты, и наша задача - возрождение собственной страны, создание сильного, могучего, самодостаточного государства.

На этом поприще и у нас, работников СМИ, много работы. Мы будем стараться честно делать свое дело и приближать нашу победу во всех сферах нашей жизни.

С новым годом, дорогие читатели! Оставайтесь с нами поддерживайте нас, подсказывайте нам темы для публикаций, причем не только для критических. О добрых делах рассказывать тоже надо, ведь, как известно. добро рождает добро.

Наши особые сердечные поздравления – нашим воинам, которыми мы не устаем гордиться. Мы ждем вас с Победой живыми и здоровыми, дорогие участники СВО.

Всем нам в этом году веры, надежды, любви!

Редакция ИА «Урал-пресс-информ»