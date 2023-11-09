Герои «Персон» с ленты новостей «УПИ» собрались в книге

Челябинский журналист Сергей Белковский, автор нескольких книг о Челябинске и знаменитых челябинцах выпустил новую книгу «по следам» публикаций на ленте «Урал-пресс-информ».

Книга называется «Персональный разговор» и называется так не случайно. Разговор у автора в книге идет действительно с персонами, то есть людьми интересными, уважаемыми и яркими. Кроме того, все собранные в книге интервью появлялись ранее в рубрике «Персона» на ленте ИА «Урал-пресс-информ».

Под одной обложкой 10 интервью, которые знакомят читателя с десятью мастерами своего дела. Поводы для публикации были разные, но все связаны с какой-то важной и значимой датой в жизни или деятельности героев публикаций.

Такие поводы для публикаций среди журналистов-коллег называют «датскими», так как они привязаны к определенной дате.

Как отмечает автор книги, знакомство с каждым из ее героев было для него событием. Герои публикаций – все разные по профессии, но все – мастера своего дела.

Это – Владимир Спицын, дважды становившийся директором «Металл-базы», в том числе в сложные девяностые годы. Это – заслуженный металлург России Ильяз Зинуров, чью жизнь можно назвать подвигом. В 19 лет он лишился ног, но после страшной трагедии сумел создать семью и воспитать троих дочерей, сумел сделать карьеру в металлургии, став известным человеком в отрасли.

Об эпохе Петра Сумина, многом из того, о чем не знают большинство южноуральцев, рассказывает Игорь Лашманов, экс-чиновник, написавший книгу «Свидетель и участник».

Несколько героев публикаций внесли и продолжают вносить свой вклад в культуру Челябинской области – это директор музея ЧТЗ Надежда Дида, директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, председатель фонда культуры региона Кирилл Шишов.

Несколько персон из сферы искусства – челябинский скульптор Андрей Старцев, художник-портретист, лауреат «Светлого прошлого» Игорь Белковский. Самый титулованный челябинский фотомастер Сергей Васильев, интервью с ним оказалось последним в жизни знаменитого фоторепортера.

Еще один представитель культуры и искусства, детской литература – поэт Нина Пикулева. Кстати, недавно она была отмечена на Урале престижной премией имени Мамина-Сибиряка.

Автор книги отметил, что с недели на неделю ждет «презентационный тираж» книги, тогда будет повод собрать героев книги и вручить им «Персональный разговор». Пока же электронный вариант книга можно встретить в интернете.

Сергей Белковский – автор книг «Дом на площади», «Прогулки по Челябинску». «Разные судьбы. Встречи с земляками», «По городу, которого нет на карте». Последняя книга – о Танкограде – была отмечена золотой медалью на всероссийском журналистском конкурсе «Патриот России».