ЧОКБ: Человечное отношение к каждому больному

Челябинская областная клиническая больница – это высокопрофессиональный сплоченный коллектив, это огромное число сбывшихся надежд пациентов и их родных на чудо, которое способны сотворить самоотверженные, неравнодушные, грамотные специалисты ЧОКБ, это сотни, тысячи спасенных жизней. Это оплот надежды Южного Урала.

Уходящий 2022-й год ЧОКБ провожает, будучи ведущей многопрофильной высококвалифицированной медицинской организацией региона, оказывающей специализированную консультативно-диагностическую и лечебную помощь населению Челябинской области, с применением самых современных медицинских технологий. Новый 2023-й год станет для ЧОКБ временем новых побед, новых свершений.

В 2022 году Челябинская областная клиническая больница выполнила все намеченные планы. Было приобретено новое современное оборудование, открылись новые операционные, в арсенале клиницистов и диагностов появились новые диагностические аппараты. Внедрены и успешно освоены новейшие информационные разработки (РАИС, войс-ту-мед).

Таким образом, в уходящем году ЧОКБ сделала шаг на еще более высокий технологический уровень в оснащении, а значит, получила новые возможности для оказания качественной медицинской помощи жителям Челябинской области.

Дмитрий Альтман - главный врач ЧОКБ, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор (в этом году Дмитрий Александрович стал почетным гражданином Челябинской области) - отмечает:

«Областная больница - ведущая клиника региона, и здесь должно быть аккумулировано самое новое, современное и актуальное для оказания всего спектра медицинской помощи. Могу вам без ложной скромности сказать, что мы на сегодняшний день практически полностью соответствуем тем параметрам и стандартам, которые предъявляются к ведущей клинике региона. Все это, без сомнения, делается для оказания качественной медицинской помощи всем жителям Южного Урала».

Безусловно, Челябинской областной клинической больнице есть чем гордиться. И доказательств этому – немало, какое направление ни возьми.

ПОЛИКЛИНИКА

Маршрутизация любого из наших плановых пациентов начинается с консультативной поликлиники с плановой мощностью 1000 посещений в смену. Консультативную поликлинику за 2022 год посетили более 200 тысяч пациентов по направлениям специалистов муниципальных медицинских организаций, прием ведут врачи 35 врачебных специальностей. Работа консультативной поликлиники организована таким образом, что 97% пациентов имеют возможность получить заключение врача в день обращения - на основе диагностических возможностей диагностического центра и консультаций смежных специалистов. Одна из функций поликлиники- выездная работа. Трижды в месяц наши специалисты выезжают в районы области, где принимают около 7 тысяч пациентов в год. В этом году КП изменила формат выездной работы. Теперь бригады медиков отправляются в районы по субботам, чтобы на прием к узкому специалисту смогли попасть и работающие люди.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Качественное обследование пациентов обеспечивает диагностический центр, включающий 12 подразделений, оснащенный современным диагностическим оборудованием экспертного класса. который позволяет пациентам поликлиники в 97% случаев, уже в день обращения получить все результаты исследований и готовый диагноз. ДЦ в этом году обновил парк «тяжелой техники» для рентгеновского отделения. А в отделении эндоскопии на днях закончены ремонтные работы.

СТАЦИОНАР

Стационар больницы рассчитан на 1040 мест, 60 из них - реанимационного профиля. За этот год через лечебные отделения стационара прошли более 30 тысяч пациентов, которым сделано свыше 20 тысяч операций. При этом показатели больничной летальности и осложнений в течении многих лет держатся на низких уровнях. Хирургической - 0,01, при ОНМК (инсультах) и ОКС (инфарктах) - 0,1. Все эти цифры - одни из самых низких по России. В ЧОКБ выполняются операции такой степени сложности и в таких объемах, которые, по мнению представителей МГУ, недавно ознакомившихся с работой ЧОКБ, под силу только профильным федеральным центрам.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Более четверти всех оперативных вмешательств относятся к высокотехнологичной медицинской помощи, а с учетом отделений терапевтического профиля, высокотехнологическая медицинская помощь оказывается по 16 профилям, в том числе это нейрохирургия (Пашнин С.Л.), травматология (Полляк Л.Н.), трансплантология (Полторак А.Е.), хирургия (Ефремов А.П. и Сарсенбаев Б.Х.), ревматология Несмеянова О.Б.), гематология (Коробкин А.В.),оториноларингология (Скирпичников И.Н.), офтальмология (Кузнецов А.А.),урология (Кокнаев С.Г.) и многие другие.

САНАВИАЦИЯ

Отделение плановой и экстренной консультативной помощи ЧОКБ ежедневно консультирует от 30 до ста человек, в том числе посредством телемедицины. Сотрудники оперативного отдела находятся на связи с минцифры и мониторят ситуацию с тяжелыми пациентами с ОНМК и ОКС на местах в режиме круглосуточного наблюдения. При необходимости, в составе групп санитарной авиации выезжают на места - либо для проведения хирургического вмешательства, либо для экстренной эвакуации пациента в наш стационар. Благодаря наличию собственной вертолетной площадки, ЧОКБ имеет возможность за год эвакуировать таким образом около 150 человек.

КОЛЛЕКТИВ

Самый дорогой и самый высокопрофессиональный ресурс ЧОКБ - это, в первую очередь, ее сотрудники. В настоящее время в больнице трудится дружный и сплоченный коллектив, насчитывающий свыше двух тысяч человек, среди которых около 450 врачей и более 900 представителей среднего медицинского персонала достаточно высокого квалификационного уровня. Более 75% врачебного и 59% среднего персонала имеют квалификационные категории, причем почти 70% – высшую. На сегодняшний день в больнице работают 19 Заслуженных врачей РФ, четыре человека удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ», 20 специалистов имеют знак «Отличник здравоохранения».

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

У ЧОКБ перед другими крупнейшими медицинскими организациями есть большое преимущество. Больница являемся клинической базой сразу девяти кафедр Южно-Уральского государственного медицинского университета. Помощь и активное участие в лечебно-диагностическом процессе сотрудников ведущих кафедр университета – это огромный стимул для получения знаний и совершенствования профессиональных навыков специалистов ГБУЗ «ЧОКБ». В областной больнице создан и активно работает собственный научный отдел, где успешно ведется исследовательская работа, а молодые врачи имеют возможность делиться опытом и защищать свои работы. Подтверждением эффективности научного сообщества ЧОБК служит то, что сегодня у 16 врачей имеется ученая степень доктора медицинских наук, еще у 53 врачей - степень кандидата медицинских наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЧОКБ уже семь лет является международной коммуникационной площадкой, в рамках которой проводятся научно-практические конференции, мастер-классы ведущих специалистов России и мира; не редкостью для учреждения являются и визиты ученых с мировым именем и профессиональных делегаций из дружественных государств. Благодаря этому врачи ЧОКБ имеют возможность обмениваться опытом и получать знания лучших в своем деле специалистов из первых рук, порой даже не отходя от операционного стола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

Работа медицинских подразделений невозможна без содействия большого количества людей, которые обеспечивают эту огромную организацию теплом, светом, кислородом. Ремонтируют то, что вышло из строя, кормят пациентов и сотрудников, обеспечивают лечебный процесс расходными материалами, чистым бельем и медикаментами. Сегодня сотрудники ЧОКБ имеют возможность в обеденное время питаться в больничном кафе «Столица», а для тех, чье постоянное присутствие на рабочем месте обязательно, организована централизованная доставка.

ПРЕСС-СЛУЖБА

Взаимодействие пресс-службы ЧОКБ с населением Южного Урала и страны невероятно эффективно - благодаря активному сотрудничеству со средствами массовой информации, которые охотно откликаются на приглашения и освещают происходящее в стенах областной больницы на телевидении, в газетах и сайтах. Делает свое дело и активная просветительская деятельность пабликов областной больницы в социальных сетях в «ВКонтакте» и «Одноклассники», в собственном Телеграм-канале «На здоровье!». Кроме того, у ЧОКБ имеется собственная рубрика «Медгородок» в программе «О здоровье» на канале ОТВ.