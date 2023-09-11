Что дает ВНЖ Сербии

Сербия – это европейское государство, которое активно развивается. Оно отличается: стабильностью в экономике, достаточно высоким уровнем доходов населения, а также спокойным ритмом жизни. При этом, ежедневные расходы здесь намного ниже, по сравнению с другими европейскими странами. По этим причинам, многие россияне желают переехать и жить в Сербии. Дополнительно следует отметить, что получить сербский ВНЖ россиянам намного проще, чем в других странах ЕС.

Преимущества ВНЖ Сербии

Вид на жительство предоставляет для россиян ряд преимуществ. Стоит выделить из них следующие:

1. Возможность оформления ребёнка в детский сад, школу или в университет. Образование в данной стране предоставляется бесплатно.

2. Возможность открытия и ведения своего бизнеса. Для предпринимателей и владельцев бизнеса в Сербии предусмотрен ряд льгот.

3. Возможность перевезти в страну членов семьи. Они автоматически становятся временными резидентами, так как имеют право на получение ВНЖ на основании родственных связей с владельцем ВНЖ.

4. Предоставляется расширенный доступ к банковским услугам. Тем, у кого есть ВНЖ, предоставляется возможность открыть счёт в любом банке, получать карты Visa и MasterCard, а также совершать валютные операции. Это значительно упрощает проведение коммерческих сделок.

5. Возможность получения медицинской страховки.

6. Упрощенная процедура оформления виз в другие страны: США, Великобритания, Канада и другие цивилизованные страны мира. Это открывает новые возможности для путешествий и для ведения бизнеса.

Для сохранения вида на жительство необходимо пребывать на территории страны не менее 183 дней в течение года. После того, как иностранный гражданин проживёт на территории Сербии более 5 лет, ему предоставляется право претендовать на постоянное место жительства.

Таким образом, наличие сербского ВНЖ предоставляет существенные достоинства их владельцам. Благодаря данному документу открываются возможности для предпринимательства, путешествий, получения образования и доступа к банковским услугам.

Основания для получения ВНЖ

Все основания, которые предоставляют право на получение ВНЖ Сербии прописаны в законе об иностранцах. Однако представленный список может изменяться в каждом индивидуальном случае. Наиболее распространенными основаниями являются:

1. Иностранный гражданин официально трудоустроен.

2. Иностранец обучается в одном из сербских институтов.

3. Проведение научно-исследовательской работы или какой-либо научно-образовательной деятельности.

4. Иностранец воссоединяется со своей семьёй.

5. У иностранца есть право собственности на какое-то имущество в Сербии.

6. Есть бизнес в Сербии.

Возможны и другие основания для оформления ВНЖ.

Необходимые документы для оформления ВНЖ Сербии

Стандартный пакет документов, который необходим для оформления ВНЖ Сербии включает:

1. Действительный заграничный паспорт. Важно, чтобы до конца его срока оставалось не меньше, чем 3 месяца. Если данное условие не будет выполнено, то в принятии заявления могут отказать.

2. Подтверждается наличие денежных средств на счетах. Данных средств должно хватать на проживание на время пребывания в стране.

3. Есть действующая регистрация по месту проживания.

4. Действующая медицинская страховка, которая действительна на время пребывания в стране. Рекомендуется делать страховку не менее чем на год.

5. Подтверждается оплата установленного административного сбора.

6. Предоставляются две фотографии и заполненная анкета.

Возможно, что потребуется предоставление дополнительных документов.

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