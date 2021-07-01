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01.07.2021 22:22

Что изменится в Челябинске после обращения жительницы к Владимиру Путину

Транспортное сообщение в микрорайоне Тополиная аллея Челябинска, где проживает Наталья Скарынина, обратившаяся на прямую линию к президенту Владимиру Путину, значительно улучшится. Перемены произойдут в ходе проведения транспортной реформы.

Напомним, Наталья Скарынина написала главе государства, что в их микрорайоне ездят в основном ржавые и разваливающиеся маршрутки, в которых не предусмотрены валидаторы и плату за билет берут только наличными (теневой бизнес).

«При проведении транспортной реформы значительно улучшится транспортное сообщение района Тополиная аллея в Челябинске», - заверили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

В ведомстве уточнили, что намерены продлить маршрут автобуса №2. На сегодня автобус по этому маршруту курсирует между Чурилово (Мехколонна) и ЮУРГУ. С первого января 2022 года автобус будет следовать от улицы Петра Столыпина, через центр города (по проспекту Ленина) до Чурилово (Мехколонна). На данном маршруте планируется запустить новые автобусы большого класса вместимости, закупаемые по проекту «Чистый воздух» с интервалом движения в часы пик пять минут, в межпиковый период - восемь минут. Сейчас, по словам Натальи, автобусы курсируют с гораздо большим интервалом, да и то только утром, да иногда вечером.

Планируется увеличить количество автобусов на маршруте №23, который соединяет автобусный парк и ТРК Кольцо, и проходит через микрорайон Тополиная аллея. ПО этому маршруту пустят до 10 автобусов. «Это позволит существенно сократить интервал движения от одного автобуса в час до движения каждые 12 минут. Эти изменения также планируются с первого января 2022 года», - уточнили в миндортрансе.

С ноября 2021 года в районе Тополиная аллея будет запущен еще один маршрут №158 (поселок Западный — Чичерина). Его будут обслуживать автобусы среднего класса вместимости, интервал движения - 10 минут.

«Транспортная реформа рассчитана до 2024 года. Одна из основных задач реформы - перевод на регулируемый тариф всех маршрутов общественного транспорта. Жители почувствуют на себе это изменение в виде установленного четкого расписания движения транспорта, фиксированной цены билета во всех видах общественного транспорта с возможностью бесплатной пересадки и безналичного способа оплаты проезда», - пояснили в министерстве.

Напомним, в день проведения прямой линии, 30 июня, и звонка челябински президенту на транспортную тематику начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как пояснили наши источники, эти два события ни коем образом не связаны, хотя некоторые и пытаются притянуть их друг к другу.

Автор: Любовь Юрина
общественный транспорт
министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
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Работы по реконструкции аэродрома в Магнитогорске начнутся в 2021 году
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01.07.2021

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Территорию «Зигальги» зачищают от капканов

29.06.2021 09:58

На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»

29.06.2021 09:56

Во вторник в Челябинской области жарко, в западных и юго-западных районах - дожди

28.06.2021 22:16

Утрата трудоспособности не приговор. Избавляемся от непосильных долгов по закону

28.06.2021 20:50

Алексей Текслер нашел вариант решения проблемы с водой в Локомотивном

28.06.2021 18:54

Анонсы событий и мероприятий на 29 июня

28.06.2021 18:39

Мэрию Локомотивного ждут кадровые изменения из-за нерешенных проблем с водой

28.06.2021 18:20

Дети Магнитогорска рисуют гимн

28.06.2021 18:07

На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры

28.06.2021 17:51

Ростелеком установил в Челябинске первые умные опоры