01.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе июля
01.07.2021
Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО
01.07.2021
«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска
01.07.2021
Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры
01.07.2021
Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях
01.07.2021
Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей
Что изменится в Челябинске после обращения жительницы к Владимиру Путину
01.07.2021
Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину
11.06.2021
Челябинская область получит дополнительные средства на обновление общественного транспорта
29.09.2020
В 2021 году Челябинская область рассчитывает при поддержке федералов купить 217 автобусов, трамваев и троллейбусов
15.08.2019
УФАС усмотрела нарушение конкуренции в создании выделенных полос для муниципального общественного транспорта
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021