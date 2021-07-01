«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска

В среду, 30 июня, начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе администрации, исполняющий обязанности начальника управления будет назначен в ближайшее время.

Напомним, Максима Кичеева начальником управления транспорта назначал, будучи мэром, Евгений Тефтелев (отбывает срок за взятки) в 2018 году. До назначения на эту должность Кичеев был начальником ОПБ УТ МВД России по Уральскому федеральному округу, работал в региональном полицейском главке.