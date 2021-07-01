«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2021 года проиндексированы тарифы на электрическую энергию для населения и приравн
01.07.2021

С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Наступил центральный месяц лета – июль. По прогнозам синоптиков первые пять дней июля в Челябинск
01.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

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01.07.2021 17:08

«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска

В среду, 30 июня, начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе администрации, исполняющий обязанности начальника управления будет назначен в ближайшее время.

Напомним, Максима Кичеева начальником управления транспорта назначал, будучи мэром, Евгений Тефтелев (отбывает срок за взятки) в 2018 году. До назначения на эту должность Кичеев был начальником ОПБ УТ МВД России по Уральскому федеральному округу, работал в региональном полицейском главке.

Автор: Инна Шемаева
администрация Челябинска
Максим Кичеев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично позвонил жительнице Челябин
01.07.2021

Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2021 года проиндексированы тарифы на электрическую энергию для населения и приравн
01.07.2021

С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Красноармейский районный суд Челябинской области признал жителя деревни Шуранкуль виновным в сове
01.07.2021

Слово – не воробей…

Житель Красноармейского района воспользовался маской, чтобы «прикрыть» состояние опьянения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Наступил центральный месяц лета – июль. По прогнозам синоптиков первые пять дней июля в Челябинск
01.07.2021

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01.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.06.2021
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