ЧТЗ отчитался о выполнении прямого гособоронзаказа за 2022 год

Челябинский тракторный завод (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в корпорацию «Ростех») в полном объёме осуществил поставки дизельных двигателей и запасных частей к ним.

Челябинскими двигателями оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки («Акация», «Мста-С», «Коалиция» и другие).

«В начале декабря ЧТЗ были выполнены все поставленные Министерством обороны России задачи по прямым поставкам продукции. Такого результата предприятию удалось добиться благодаря административно-финансовой поддержке со стороны губернатора и руководства Челябинской области и грамотной экономической и кадровой политике, проводимой на заводе», — рассказал директор по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Вместе с этим на производственных площадках предприятия развернута активная работа по техперевооружению: утверждена программа запуска нового оборудования, ведется его закупка. Также ведется реконструкция имеющегося станочного парка.

В настоящее время Уралвагонзавод работает в особом режиме. Здесь производят модернизированные Т-72 и Т-90. Уральские бронемашины не боятся не только грязи, но и морозов.