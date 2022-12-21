21.12.2022
Возбуждено уголовное дело по факту смерти беременной в роддоме Челябинска
21.12.2022
ЧТЗ отчитался о выполнении прямого гособоронзаказа за 2022 год
21.12.2022
Археолог ЮУрГГПУ посетила Иран в рамках международного проекта
21.12.2022
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
21.12.2022
Коркинские власти строить приют для бездомных животных не будут
21.12.2022
Челябинская область собирает посылки бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
ЧТЗ отчитался о выполнении прямого гособоронзаказа за 2022 год
19.08.2022
У легендарной «тридцатьчетверки» юбилейная дата в Челябинске
09.06.2022
УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС
08.06.2022
Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ
30.03.2022
Челябинский дворец культуры ЧТЗ могут включить в единый госреестр объектов культурного наследия России
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022