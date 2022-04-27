Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

Для успеха предпринимателю важно иметь стабильные и прогнозируемые условия для ведения бизнеса, поэтому «Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего бизнеса. Он включает скидки на самые востребованные цифровые решения и фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей на два года. Надежные и эффективные цифровые сервисы помогут компаниям в любых рыночных условиях оптимизировать бизнес-процессы, сохранив фокус на главном, а специальные условия сэкономят бюджет.

Так, предпринимателям доступна для подключения линейка тарифов «Скорость» до 300 Мб/с. Для подключившихся до конца 2022 года тариф будет «заморожен» в течение двух лет. Стабильный и быстрый интернет по фиксированной цене обеспечит бесперебойную работу цифровых сервисов и связь с клиентами и партнерами.

«Ростелеком» также предлагает компаниям на особых условиях технологичные услуги, которые помогут сохранять связь с клиентами и контроль над бизнесом — «Виртуальную АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении ШПД получить эти облачные сервисы под ключ можно со скидкой 50%. Специальные тарифы также будут действовать без изменений в течение двух лет.

В рамках комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства в новых рыночных условиях «Ростелеком» предлагает специальный тариф и для услуги 8-800 при подключении ее вместе с мобильной связью «Ростелекома». Стоимость минуты входящего вызова составит 2 рубля. Услуга 8-800 — надежный инструмент сохранения клиентов в текущих условиях.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Урал» Александра Лещева:

«"Ростелеком " на Урале обладает большим опытом поддержки клиентов любого масштаба. Но сегодня как никогда ранее важно сфокусироваться на предложениях для малого и среднего предпринимательства. Мы обеспечим надежные и технологичные решения, которые помогут без дополнительных затрат обезопасить производство и позаботиться о клиентах. Продукты цифровой экосистемы "Ростелекома" на специальных условиях — это наш вклад в развитие важнейшего сегмента рынка, которыми, без сомнения, являются предприятия малого и среднего бизнеса».

Специальные предложения для малого и среднего бизнеса действуют при подключении до конца года. Подробные условия акций доступны на сайте компании.