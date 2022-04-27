Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Метро в Челябинске
Банкротство ЗМЗ
Дело Александра Макарова
Детское питание
Картина маслом
Экология
Дело Александра Путина
Борьба с наркотиками
Дело Артура Дамерта
Пригородные поезда
Дело Корецкого
День редких заболеваний
Выборы мэра
День Победы
Учения стран ШОС
Дело Александра Уфимцева
Педофилы
Космос
Арест Николая Сандакова
Экспедиция ЧелГУ
Арест Васькова
ЗСО
ЕГЭ
Мирная миссия-2007
Арест чиновников Озерска
Арест Ардабьевского
Банкротство Уралбройлер
Дело Извекова
Спецоперация на Украине
Наркотики
Бунт в копейской колонии
Дело Попова и Щербаковой
корона
АгроПлюс
Крещение
карантин
Дело Андрея Косилова
Образование
Уголовное дело Юревича
Коронавирус
Паводок
Дело Жана Мезенцева
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дороги
Выборы мэра
Бюджет
корона
Экология
Педофилы
Гроза
Учения стран ШОС
На житейских перекрестках
Мусор
Война в Сирии
Голодовка в Розе
Челябинск минирование
Сельское хозяйство
Протесты медиков
Дело Скрынника
коронав
Арест чиновников Озерска
Дело Андрея Косилова
Арест Ардабьевского
ЕГЭ
Коронавирус
Пригородные поезда
Дело Виктора Щекотова
Мирная миссия-2007
Выборы в Госдуму
Дело Александра Макарова
Наркотики
Банкротство ЗМЗ
Арест Николая Сандакова
Спецоперация на Украине
ЗСО
Паводок
Клещи
Дело Александра Путина
Глазами краеведа
Дело Александра Уфимцева
Дело Попова и Щербаковой
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площади Революции сегодня, 27-го апреля, состоится тренировка торжественного построения войск
День Победы
День Победы
27.04.2022

Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области могут досрочно подать заявление на ежемесячные выплаты на детей от 8 д
27.04.2022

Южноуральцы могут досрочно подать заявление на новое детское пособие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
27.04.2022

Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие двое суток юго-западные ветра сохранят на Южном Урале теплую погоду, в пятницу, 29 ап
27.04.2022

Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На рынке труда в субъектах Уральского федерального округа (УрФО) серьезных скачков по б
26.04.2022

Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

На Таганай вернулись кряквы-старожилы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники
Общество
27.04.2022 10:00
Фото: ПАО «Ростелеком»

Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

Для успеха предпринимателю важно иметь стабильные и прогнозируемые условия для ведения бизнеса, поэтому «Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего бизнеса. Он включает скидки на самые востребованные цифровые решения и фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей на два года. Надежные и эффективные цифровые сервисы помогут компаниям в любых рыночных условиях оптимизировать бизнес-процессы, сохранив фокус на главном, а специальные условия сэкономят бюджет.

Так, предпринимателям доступна для подключения линейка тарифов «Скорость» до 300 Мб/с. Для подключившихся до конца 2022 года тариф будет «заморожен» в течение двух лет. Стабильный и быстрый интернет по фиксированной цене обеспечит бесперебойную работу цифровых сервисов и связь с клиентами и партнерами.

«Ростелеком» также предлагает компаниям на особых условиях технологичные услуги, которые помогут сохранять связь с клиентами и контроль над бизнесом — «Виртуальную АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении ШПД получить эти облачные сервисы под ключ можно со скидкой 50%. Специальные тарифы также будут действовать без изменений в течение двух лет.

В рамках комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства в новых рыночных условиях «Ростелеком» предлагает специальный тариф и для услуги 8-800 при подключении ее вместе с мобильной связью «Ростелекома». Стоимость минуты входящего вызова составит 2 рубля. Услуга 8-800 — надежный инструмент сохранения клиентов в текущих условиях.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Урал» Александра Лещева:

«"Ростелеком " на Урале обладает большим опытом поддержки клиентов любого масштаба. Но сегодня как никогда ранее важно сфокусироваться на предложениях для малого и среднего предпринимательства. Мы обеспечим надежные и технологичные решения, которые помогут без дополнительных затрат обезопасить производство и позаботиться о клиентах. Продукты цифровой экосистемы "Ростелекома" на специальных условиях — это наш вклад в развитие важнейшего сегмента рынка, которыми, без сомнения, являются предприятия малого и среднего бизнеса».

Специальные предложения для малого и среднего бизнеса действуют при подключении до конца года. Подробные условия акций доступны на сайте компании.

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для первоклассников одной из челябинских шк
Общество

Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников

26.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске запланировано обновление мемориала «Вечный огонь» на аллее Славы, на
Общество
День Победы

«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Профсоюзы Челябинской области Первомай присоединились в Всероссийскому автопробегу, который прохо
Общество
Спецоперация на Украине

Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»

25.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру передали предложения жителей Челябинска по решен
Общество
Дороги

Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова

25.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область на сегодня является недооценённым регионом в плане развития и использования с
Общество

Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой

25.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вчера, 22 апреля
Общество
Дороги

Алексей Текслер проинспектировал челябинские дороги: новые повороты и старые тупики

23.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площади Революции сегодня, 27-го апреля, состоится тренировка торжественного построения войск
День Победы
День Победы
27.04.2022

Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области могут досрочно подать заявление на ежемесячные выплаты на детей от 8 д
27.04.2022

Южноуральцы могут досрочно подать заявление на новое детское пособие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
27.04.2022

Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие двое суток юго-западные ветра сохранят на Южном Урале теплую погоду, в пятницу, 29 ап
27.04.2022

Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На рынке труда в субъектах Уральского федерального округа (УрФО) серьезных скачков по б
26.04.2022

Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

27.04.2022 11:03

Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения

27.04.2022 10:57

Южноуральцы могут досрочно подать заявление на новое детское пособие

27.04.2022 10:53

Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok

27.04.2022 10:31

Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

27.04.2022 10:28

Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание

27.04.2022 10:00

Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

27.04.2022 09:22

Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

27.04.2022 09:07

На Таганай вернулись кряквы-старожилы

26.04.2022 21:40

Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»

26.04.2022 21:02

СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

26.04.2022 20:55

В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники

26.04.2022 20:39

В Челябинске расследуют гибель на пожаре семилетней девочки

26.04.2022 20:29

В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

26.04.2022 20:23

В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней

26.04.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля

26.04.2022 20:05

Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью

26.04.2022 19:10

Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект

26.04.2022 17:43

В Челябинской области усиливают режим охраны мест массового скопления людей

26.04.2022 17:31

Якушев рассказал о мерах поддержки жителей УрФО в условиях санкций

26.04.2022 17:06

Полпред в УрФО – о ценах на продукты питания в регионах округа

26.04.2022 17:01

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике объявлен «красный» уровень террористической опасности

26.04.2022 16:49

Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников

26.04.2022 16:30

ВТБ: спрос на карты «Мир» в апреле вырос на четверть

26.04.2022 16:24

Чудеса хирургии: урологи ЧОКБ освоили гибридные операции

26.04.2022 16:15

Российское оружие способно остановить запуски ядерных ракет НАТО

26.04.2022 16:03

Киев получил добро от Запада на удары по территории России

26.04.2022 15:40

Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации Адаму Делимханову

26.04.2022 15:16

ММК создает систему контроля источников выбросов

26.04.2022 14:54

В Челябинске грабитель попал под машину

26.04.2022 14:53

В горсовете Кременной произошел теракт

26.04.2022 14:45

В Челябинске живодер облил химической жидкостью собаку

26.04.2022 14:38

Доктор Женя передал спецкору «Урал-пресс-информа» гуманитарный груз для жителей ЛНР

26.04.2022 14:38

В апреле 12 челябинских семей-переселенцев справили новоселье

26.04.2022 14:16

Женщины Челябинской области собирают «посылку солдату»

26.04.2022 14:12

Челябинский министр вошла в состав Экспертного совета при комитете Госдумы

26.04.2022 14:08

На набережной Миасса за «Мегаполисом» появились новые «фишки»

26.04.2022 13:41

За сутки заболело ковидом 185 южноуральцев, выздоровело 318, умерло четверо

26.04.2022 13:39

Поисковая экспедиция южноуральских судебных приставов обнаружила останки 17 бойцов Красной Армии

26.04.2022 13:09

Челябинские таможенники совместно с ФСБ задержали контрабандиста военной продукции

26.04.2022 12:59

Полицейские Каслей посетили многодетную семью беженцев из ДНР

26.04.2022 12:52

Челябинец убил любовницу, которая не отпускала его к жене

26.04.2022 12:35

Выделены дополнительные средства на строительство дорог, в том числе трассы «Москва-Екатеринбург»

26.04.2022 12:33

На улице Свободы в Челябинске при восстановлении тротуара вырубят липы

26.04.2022 12:26

В Челябинске спасли большую поганку, спрятавшуюся под балконом

26.04.2022 12:18

Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили лжеминеров

26.04.2022 11:54

В России появится единый фонд пенсионного и социального страхования

26.04.2022 11:53

Челябинск отметит Великую Победу вместе с Александром Маршалом и Олегом Газмановым

26.04.2022 11:50

В Челябинске военный осужден за нападение на полицейского

26.04.2022 11:49

Полицейские просят южноуральцев не дебоширить в майские праздники

26.04.2022 11:49

УСТЭК объяснили, почему в апреле возникла необходимость отключить горячую воду

26.04.2022 11:19

На улице Цвиллинга в Челябинске обустроят 12 посадочных площадок с остановочными павильонами

26.04.2022 11:15

«Музей танца» Челябинского института культуры станцует… в музее

26.04.2022 10:59

В отношении пьяного стрелка из Златоуста возбуждено уголовное дело

26.04.2022 10:40

Браво, Горбачевский! Аплодисменты юбиляру Златоустовского «Омнибуса»

26.04.2022 10:37

«Динамо-Уралочка» громит соперниц на юниорском первенстве России

26.04.2022 10:21

«Письмо с фронта» - посвящение «Малахита» и Сергея Зыкова Дню Победы

26.04.2022 10:20

Клиенты ВТБ в два раза активнее стали общаться с голосовым ассистентом 

26.04.2022 10:19

Президент подписал указ об информсистеме противодействия коррупции «Посейдон»

26.04.2022 10:17

Уникальная выставка об уральском чуде – Каслинском литье – откроется в Челябинске

26.04.2022 10:05

«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022 09:54

Энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» подключили к электросетям объект нацпроекта «Образование» в Верхнеуральске

25.04.2022 21:15

Фотограф Антон Сибиль про фотографирование молний

25.04.2022 20:50

Где же взять кредит для развития бизнеса?

25.04.2022 19:08

Текслер: Сегодня работаю в столице

25.04.2022 18:35

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

25.04.2022 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля

25.04.2022 17:35

Юные курчатовцы сразились за победу в традиционной легкоатлетической эстафете

25.04.2022 17:33

Челябинец жестоко избил девушку в лифте

25.04.2022 17:31

Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»

25.04.2022 17:17

В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?

25.04.2022 17:01

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство журналиста Соловьева

25.04.2022 16:45

Карен Даллакян – о ситуации в зоопарке Мариуполя и самоотверженной любви местных жителей к животным

25.04.2022 16:35

В Челябинской области 16% продуктов в школьных столовых – фальсификат

25.04.2022 16:30

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли мошенничество в сфере образования

25.04.2022 16:24

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали взяточника из ГУФСИН

25.04.2022 15:59

Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова

25.04.2022 15:55

Задержан челябинец, который пытался перебросить наркотики в колонию в картофелине

25.04.2022 15:36

ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома

25.04.2022 15:05

Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

25.04.2022 14:09

Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас

25.04.2022 14:08

Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала

25.04.2022 13:55

В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими

25.04.2022 13:36

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным

25.04.2022 13:33

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили

25.04.2022 13:26

В Челябинской области снижается смертность от ковида

25.04.2022 13:03

Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая

25.04.2022 12:59

«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»

25.04.2022 12:56

Юные южноуральские гимнасты выступили на «Кубке SportGym»

25.04.2022 12:42

Бывшая сотрудница администрации подозревается в получении взятки

25.04.2022 12:34

В Челябинской области проснулись клещи, но пока они менее активны, чем в прошлом году

25.04.2022 12:29

В Челябинской области пока четыре муниципалитета завершили отопительный сезон

25.04.2022 12:12

После возмущения Котовой на улицы Челябинска вывели больше «ручников»

25.04.2022 12:09

Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера начнется в Челябинске этим летом

25.04.2022 12:00

У православных - Светлая Пасхальная Седмица

25.04.2022 11:52

Ксензов: Корректировка расписания движения общественного транспорта нецелесообразна

25.04.2022 11:50

Виктор Ереклинцев рассказал о предстоящем озеленении площади Павших революционеров

25.04.2022 11:38

Строительные организации Челябинска стали следить за чистотой колес тяжелой техники

25.04.2022 11:23

Студент Южно-Уральского института искусств стал лауреатом всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

25.04.2022 11:21

В Челябинске 30 апреля заключат контракт на строительство «Трассы 74»

25.04.2022 11:16

Импортозамещение: создание машин для аэродромов инженерами ЮУрГУ