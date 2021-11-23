Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными

Лидерство и вовлеченность руководителей предприятий, обучение методам бережливого производства сотрудников, управление изменениями – это три важные составляющие успешного развития компаний, которые обозначил начальник управления по макрорегиону №2 Федерального центра компетенций (Москва) Игорь Пешев.

Большое значение в повышении эффективности труда на предприятиях, по его словам, играют новые технологии, так как «производство на многих из них высокотемповое, многономенклатурное – управлять всеми происходящими процессами с помощью карандаша и бумаги сложно».

«Цифровизация помогает получать оперативную информацию, обладая которой можно своевременно принимать грамотные и эффективные управленческие решения», - подчеркнул Игорь Пешев, выступая на пресс-конференции «Цифровые решения для повышения эффективности труда на уральских предприятиях», которая состоялась в режиме онлайн на площадке «Интерфакса» 18-го ноября.

Как подчеркнул директор Ассоциации интернета вещей (Москва) Андрей Колесников, одним из безусловных лидеров цифровизации в нашей стране является «Ростелеком» – как по набору услуг, так и с точки зрения грамотно выбранной стратегии партнерства.

«Компания «Ростелеком» выстраивает партнерские отношения со многими игроками рынка. Здесь отмечу такое направление, как PLTE - частные беспроводные сети, где есть немало красивых решений. Также отдельно хочу сказать об инициативе компании по внедрению на производстве «умных касок» - это тоже очень хорошее решение в сфере охраны труда», - отметил Андрей Колесников.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Александра Лещева рассказала, что компания предлагает большой пул цифровых решений для крупного и среднего бизнеса, благодаря которым предприятия могут успешно цифровизировать свои производства.

«Цифровизация – это то, что позволяет той или иной компании стать более гибкой, приспособленной к актуальной экономической ситуации и делает ее конкурентноспособной в цифровом мире», - подчеркнула Александра Лещева.

Она уточнила, что, например, сервис PLTE позволяет создать полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. Частные беспроводные сети являются отличным помощником в организации профессиональной видеосвязи, онлайн-передаче данных телеметрии и видео, в развертывании Интернет вещей (IoT).

«Благодаря данному сервису передача данных в закрытой сети происходит в два раза быстрее, чем в публичных сетях, задержки в передаче информации сокращаются в четыре раза», - отметила Александра Лещева.

Кроме того, сеть PLTE более надежна, так как все передаваемые данные зашифрованы и находятся в периметре предприятия, что гарантирует защиту от хакерских атак.

«Такая сеть уникальна для каждого предприятия, разрабатывается с учетом специфики деятельности заказчика. Это технология ближайшего цифрового будущего», - добавила Александра Лещева.

Также в своем выступлении представитель «Ростелекома» остановилась на таком важном направлении цифровизации, как обеспечение безопасности производства, которая достигается в том числе путем мониторинга объектов и персонала. Одно из решений (в недавнем времени представленное на форуме «Инфотех» в Тюмени) – «Умная каска», о чем также в своем выступлении говорил Андрей Колесников.

«Умная каска» помогает автоматизировать контроль трудовой дисциплины и повысить уровень безопасности производства, «рассказав» о местонахождении и уровне активности каждого работника. Благодаря данному решению руководство предприятий сможет оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Как отметила Александра Лещева, еще одно решение «Ростелекома» - «Умный браслет», оснащенный датчиками (благодаря ему можно узнать, например, пульс и температуру сотрудника).

«Мы реализовали пилотный проект с транспортной компанией. Рабочие проходили по путям и исследовали их качество, используя «умные» каски и браслеты. В результате мы остановились на браслетах и таким образом увеличили производительность труда на предприятии: при сборе данных управленцы смогли грамотно настраивать логистику движения путевых рабочих, что позволило расставить сотрудников на большую территорию, чем раньше. Вместе с ростом производительности труда была обеспечена и безопасность на производстве», - рассказала Александра Лещева.

Еще один эффективный цифровой инструмент от «Ростелекома» - «Умный планшет», главными преимуществами которого являются возможность уменьшения производственных потерь от простоев из-за технической неисправности оборудования за счет автоматизации процессов учета, обеспечение стопроцентного выполнения требований техники безопасности и удешевление себестоимости продукции.

По словам Александры Лещевой, «умное программное обеспечение» используется для унификации управления и защиты пользовательских устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков, персональных компьютеров и устройств интернета вещей. Применяется оно в организациях, которым необходим защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам.

«Эти цифровые решения, уникальные для каждого заказчика, объединены на платформе «Цифровой рабочий». «Ростелеком» может предоставлять их по принципу одного окна, обеспечивая заказчика как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных по так называемой сервисной модели», - отметила Александра Лещева.

Данные решения, по ее словам, используют компании, работающие в сфере энергетики, добывающей сфере, транспортные предприятия, крупные производства.

Третья важная задача, которую решает цифровизация, - обеспечение кибербезопасности для крупного и среднего бизнеса обеспечение которой является очень специфической задачей.

«Сервис-провайдер благодаря своей экспертизе может более точно настроить средства защиты - передача информационной безопасности на аутсорсинг является вполне логичным решением в части обеспечения информационной безопасности. Самой зрелой отраслью здесь сегодня является электроэнергетика. Именно такие компании чаще всего приобретают кибербезопасные решения полного цикла. Среди приобретаемых решений - сервис SOC, в рамках которого подключается корпоративный и технологический сегменты, IRP, NTA-системы, проводится ИБ-мониторинг не только ИТ-сети, но и технологического сегмента, а также выполняются функции центра ГосСОПКА», - рассказала Александра Лещева.

Она подчеркнула, что все решения «Ростелекома» успешно апробированы и готовы к внедрению.