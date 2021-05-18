ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках

В Челябинском кластере подрядчики регионального оператора – Центра коммунального сервиса – вывезли за время проведения субботников около ста тысяч мешков с сезонным мусором. Это свыше тысячи 100 тонн отходов.

Как сообщил сегодня, 18-го мая, на пресс-конференции, состоявшейся на онлайн-площадке «КП-Челябинск» генеральный директор ООО «ЦКС» Захид Камилов, учитывая, что один мусоровоз может вместить около 60-ти мешков с мусором, можно посчитать, сколько рейсов на полигон ТБО в Полетаево техника подрядчиков совершила в эти напряженные дни: немало.

Захид Камилов напомнил, что региональный оператор отвечает за вывоз уличного смета (в том числе листвы и мелких опавших веток) только с территории многоквартирного жилого фонда.

Сезонный мусор с прилегающих к МКД участков вывозился отдельным транспортом – по заявкам, направляемым в диспетчерскую службу ЦКС управляющими компаниями. Логистика движения мусоровозов и график вывоза смета напрямую зависели от этой информации.

Время прибытия техники к месту складирования мешков с «урожаем», собранным в ходе субботников, перевозчики согласовали с каждой обслуживающей организацией, которые к нужному времени предоставляли своих работников для загрузки отходов в кузова грузовых машин.

В случае если по каким-то причинам мусор с уличным сметом все еще остается возле контейнерной площадки, Центр коммунального сервиса рекомендует жителям многоквартирных домов уточнить в своей управляющей компании, подавала ли она заявку в ЦКС на вывоз отходов, собранных в ходе субботников.

Захид Камилов отметил, что в Челябинске крупные управляющие компании проявили себя достойно, с готовностью оказывая содействие в наведении порядка в городе. Упрямились и не помогали в вывозе мусора, как правило, небольшие «управляйки» (таковых, маленьких УК, в областном центре не более пяти процентов).

Гендиректор Центра коммунального сервиса выразил огромную благодарность заместителю главы Челябинска по городскому хозяйству Александру Астахову за активную позицию в вопросе организации субботников и последующего вывоза мусора. Поблагодарил Захид Камилов и ответственные УК.

По его словам, благодаря неравнодушию представителя власти, ответственного за чистоту в городе и поддержке управляющих компаний, в период с седьмого по восьмое мая был вычищен практически весь Челябинск.

Что касается кладбищ, которые, по заявлениям жителей областного центра, завалены мусором, то здесь дело еще не сделано до конца. Как сообщил Захид Камилов, на вывоз мусора с восьми действующих кладбищ южноуральской столицы договор с ЦКС заключен - относительно недавно. Отходы вывозятся один раз в неделю, по четвергам.

За время проведения весенних субботников там образовалось просто огромное количество отходов. Например, только на Успенское кладбище генеральный подрядчик, работающий в Челябинском кластере, направил в ночь с восьмое на девятое дюжину рейсов. Тем не менее, весь мусор техника вывезти не сумела – слишком много его скопилось.

«Сейчас входим в более-менее нормальный режим, хотя отходов на кладбищах по-прежнему много», - подчеркнул Захид Камилов.

Кроме прочего, на пресс-конференции руководитель ООО «ЦКС» напомнил, что вывоз уличного смета, включая листву и мелкие ветки, с других территорий (не МКД), в том числе из частного сектора, не включен в тариф на услугу по обращению с ТКО и не может вывозиться за счет денежных средств, которые население платит региональному оператору (в противном случае это будет расцениваться как нецелевое использование средств).

Вывоз таких отходов в частном сектора должен быть организован органами местного самоуправления. Вместе с тем, заметил Захид Камилов, данная работа не везде проводилась оперативно, что приводило к скоплению таких отходов вблизи контейнерных площадок.

Кроме листвы и веток на площадках периодически скапливаются и другие отходы, не относящиеся к твердым коммунальным: старые покрышки, спилы и стволы деревьев, ботва и иной мусор с приусадебных участков. Вывоз этого мусора также не включен в тариф регионального оператора.

«Скапливающиеся отходы могут загромождать подъездные пути мусоровозам. Бывали ситуации, при которых ни техника, ни грузчики подрядчиков регоператора не могли подобраться к мусорным бакам и обслужить контейнерные площадки», - отметил Захид Камилов, добавив, что данная информация доводится до органов местного самоуправления.

По мере освобождения подъездных путей к бакам от мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам, подрядчики регионального оператора вывозили те ТКО, вывоз которых включен в тариф.