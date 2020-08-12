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Дамба стоит на месте, никого не смыло: администрация Златоуста ответила на претензии общественника

Общество
Сегодня, 13:00
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Автор: 
Инна Шемаева

Администрация Златоуста (Челябинская область) прокомментировала очередную нападку представителя общественной организации «Гражданский патруль» Андрея Королева, который заявил об опасном подтоплении в городе – никто на его каждый поход по лужам реагировать не будет.

Представитель общественной организации «Гражданский патруль» Андрей Королев заявил, что уровень воды в реке Ай резко поднялся. В 200 метрах от дамбы им был зафиксирован перехлест воды через пешеходный мост.
Как он утверждает, его затопило, вода начала подмывать расположенные вблизи дачные участки. Грибники ходят на другой берег, рискуя быть смытыми водами.

«Мы не знаем, что это: плановый сброс воды или прорыв. По факту перейти на другой берег нельзя, вода подступила к дачным участкам. Мы даже гадать не будем, что на сей раз скажет господин Коновалов, и как он будет отрицать подтопление. Мы просто предлагаем выслушать его мнение после того, как он пройдет туда и обратно по этому мосту, - прокомментировал представитель «Гражданского патруля» Андрей Королев.

Ранее Андрей Королев заявлял, что в городе трамвай №1 ежедневно проезжает по аварийному мосту через реку Ай, рискуя провалится вниз вместе со всеми пассажирами. Его обвинения не подтвердились. Все нарушения были устранены, а стены укрепили тросами. Сейчас построен обводной канала на случай критического сброса воды. Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером выделено 13 миллионов рублей для разработки проекта на капитальный ремонт дамбы, прохождение госэкспертизы.

«Плотина работает в штатном режиме. Никого из жителей не смыло. Из-за обильных осадков был небольшой подъем воды. Это естественный процесс. Из-за дождей вода в реках и водоемах повышается, об этом рассказывают еще в школах. Каждый поход господина Королева по лужам администрация Златоуста комментировать и обсуждать не будет», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов.

Но при этом представитель «Гражданского патруля» Андрей Королев обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие администрации. Остается только догадываться, что толкает его на подобные шаги, если все его попытки «наехать» на чиновников не подкрепляются доказательствами, а остаются просто голословными. К слову, как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, активный общественник из Златоуста имеет криминальное прошлое. Он был судим по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой» и по статье 228 – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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