Делегация Челябинской области везет шефскую помощь морякам «Цезаря Куникова»

Делегация Челябинской области везет шефскую помощь, приобретенную благодаря предпринимателям-патриотам, морякам большого десантного корабля «Цезарь Куников», который базируется в Севастополе.

Об этом на своей странице в ВКонтакте рассказа председатель Совета шефов воинских частей региона Игорь Михайлов, который вместе с единомышленниками из Златоуста – Героем России Сергеем Зябловым и членом Совета шефов воинских частей Алексеем Коноваловым сегодня, 13-го сентября, отправился уже во второй в этом году автопробег в Республику Крым (первое путешествие стартовало 28-го марта и успешно завершилось, подарив южноуральцам много интересных встреч и ярких, незабываемых эмоций, седьмого апреля). Важной миссией нынешнего автопробега «Челябинск - Златоуст - Армянск - Севастополь - Ялта - Челябинск», помимо встречи с моряками, является «доставка» в Крым «Прививки от нацизма» - так называется выставка, которую южоуральские мужчины везут лицеистам города Армянск.

Загрузка шефской помощи экипажу «Цезаря Куникова» - не единственное приятное событие сегодняшнего дня, отметил Игорь Михайлов.

«В Челябинске вручили грамоту командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина директору Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Денису Богатыреву за организацию огромной работы. В Златоусте при напутствии делегации Почетные граждане Златоуста - Герой России Сергей Зяблов и Валерий Томея поблагодарили за службу земляка-танкиста из гвардейской дивизии», - рассказал на своей странице в ВКонтакте Игорь Михайлов.