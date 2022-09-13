13.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
13.09.2022
В Озерске открылся медицинский класс
13.09.2022
После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку
13.09.2022
Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу
13.09.2022
Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе
13.09.2022
Сравнивая старые карты: Как рос Челябинск
Делегация Челябинской области везет шефскую помощь морякам «Цезаря Куникова»
07.04.2022
Спасибо Крыму за сохранение исторической памяти: южноуральская делегация - под большим впечатлением от автопробега
06.04.2022
Делегация Челябинской области возвращается из Крыма домой
31.03.2022
Шефская делегация Челябинской области в Севастополе отмечает 85-летие нахимовского училища
11.06.2021
Автомобили «Урал» отправляются в автопробег по Сибири
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022