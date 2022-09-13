13.09.2022
Администрация Челябинска заплатила почти полмиллиона за травму подростка на обледенелой дороге
13.09.2022
Убийца новорожденного из Аргаяшского района получила реальный срок
13.09.2022
За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза
13.09.2022
В Кусе открыли библиотеку нового поколения, на очереди – Еткульский район
13.09.2022
Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 8 месяцев 2022 года
13.09.2022
Аферист из Магнитогорска оставил новобрачных из Екатеринбурга без обручальных колец
Шефы Челябинской области везут в Крым «Прививку против нацизма»
13.09.2022
За отказ воевать украинским солдатам простреливают ноги
09.09.2022
Приветы с фронта: Донбасс благодарит Южный Урал за неоценимую помощь
02.09.2022
Янус Путконен: Украина – «чёрная дыра» Запада
02.09.2022
Пушилин: Мы обязаны освободить все русские города
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022