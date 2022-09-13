Шефы Челябинской области везут в Крым «Прививку против нацизма»

Делегация Челябинской области везет в Республику Крым выставку «Марафон «Прививка против нацизма».

В составе делегации Крым посетят председатель Совета шефов воинских частей Челябинской области Игорь Михайлов, Герой России Сергей Зяблов (советник мэра Златоуста), член Совета шефов воинских частей Алексей Коновалов.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Алексей Коновалов, стартует военно-шефский автопробег «Челябинск - Златоуст - Армянск – Севастополь – Ялта – Челябинск» сегодня, 13-го сентября. Путешествие продлится около недели.

Выставка «Прививка против нацизма» будет доставлена южноуральцам и в лицей №2 города Армянска.

Перед тем как отправиться в долгий путь, Игорь Михайлов вместе с главой Еманжелинского муниципального района Евгением Светловым провели в средней школе №2 Еманжелинска встречу со старшеклассниками «Беседы о важном», показали видеоурок на тему «Прививка против нацизма» и дали старт #марафонособоважныхдел в муниципалитете.

«Еманжелинцы - активисты побратимской работы в городе Армянск Республики Крым и надежные соратники во всех сферах нашего сотрудничества. Именно из этой школы выставка «Марафон «Прививка против нацизма» будет доставлена нами в лицей №2 Армянска», - отметил Игорь Михайлов.

Он рассказал также, что проект Урало-Сибирского дома знаний создан совместно с Фондом патриотического воспитания и военно-шефской деятельности и получил поддержку министерства образования и науки Челябинской области.

Напомним, Игорь Михайлов и Алексей Коновалов, а также член Совета шефов воинских частей региона Николай Кривошеев и почетный гражданин Златоуста, генеральный директор Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея в конце марта этого года уже совершали путешествие в Крым, чтобы в том числе принять участие в праздновании 85-летия Нахимовского училища в Севастополе.

Вернувшись на родную южноуральскую землю седьмого апреля, участники автопробега рассказали, что находятся под большим впечатлением от поездки, и выразили благодарность Крыму за сохранение исторической памяти.