День открытых дверей в ЮУрГГПУ объединит будущих бакалавров и магистрантов

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете 28 мая в 11:00 состоится День открытых дверей не только для поступающих на программы бакалавриата и колледжа, но и на очное и заочное отделения магистратуры.

Будущим студентам деканы факультетов и директора подразделений ответят на все вопросы, расскажут об особенностях и правилах приёма в 2023 году, вступительных испытаниях, способах подачи документов, обозначат минимальные пороговые значения ЕГЭ и количество бюджетных мест. Формат живой беседы поможет школьникам и их родителям определиться с направлением для поступления, узнать о традициях, размере стипендий и перспективах трудоустройства.

Магистранты же смогут познакомиться с руководителями программ, узнать о направлениях подготовки, а также возможностях и преимуществах педагогического университета.

На приемную кампанию 2023 года выделено 361 бюджетное место для магистратуры – 118 на очную форму и 243 на заочную форму обучения. Прием документов на очную форму обучения стартует 20 июня и продлится до 20 июля для поступающих на бюджет и до 28 августа для коммерческих магистрантов.

Среди профилей обучения в ЮУрГГПУ представлены психолого-педагогическое и специальное дефектологическое образование (сопровождение лиц с нарушениями речи), технологическое и естественно-географическое образование, профессиональный менеджмент, иностранные языки и многое другое. Также в вузе создано единственное в России направление магистратуры «тьютор по здоровьесбережению», которое с каждым годом становится популярнее. Подробную информацию по программам можно найти на официальном сайте педуниверситета.

«Срок обучения в магистратуре составляет от двух до 2,5 лет в зависимости от выбранной формы образования, — поясняет ответственный секретарь приемной комиссии университета Ренат Кучугулов. — Чаще всего, в группе обучается не более 15 человек, что позволяет получить качественные теоретические и практические знания. Все, кто прошел конкурс и поступил на бюджет очного отделения, получают стипендию и место в общежитии».

У вуза есть собственные недавно отремонтированные общежития в пешей доступности, созданы и открыты технопарки «Кванториум» и «Учитель будущего поколения России» с современными лабораториями по биологии, анатомии, химии, физике, генетике, робототехнике, а также институт дополнительных творческих педагогических профессий, который позволит получить второй диплом в дополнение к основному.

Для удобства аудитории и получения подробной информации встреча пройдет по направлениям подготовки.

Бакалавриат:

Высшая школа физической культуры и спорта − 318 ауд.

Факультет иностранных языков − 306 ауд. (3 корпус)

Естественно-технологический факультет − 118 ауд.

Исторический факультет − 266 ауд.

Профессионально-педагогический институт − 228 ауд.

Факультет инклюзивного и коррекционного образования − 242 ауд.

Факультет подготовки учителей начальных классов – 416 ауд.

Факультет дошкольного образования − 116 ауд.

Факультет психологии − 258 ауд.

Факультет математики, физики, информатики − 236 ауд.

Филологический факультет − 319 ауд.

Факультет народного художественного творчества − 264 ауд.

Колледж ЮУрГГПУ − 259 ауд.

Магистратура:

Высшая школа физической культуры и спорта − 269 ауд.

Факультет иностранных языков − 306 ауд. (3 корпус)

Естественно-технологический факультет − 229 ауд.

Исторический факультет − 220 ауд.

Профессионально-педагогический институт − 228 ауд.

Факультет инклюзивного и коррекционного образования − 242 ауд.

Факультет подготовки учителей начальных классов – 416 ауд.

Факультет дошкольного образования − 116 ауд.

Факультет психологии − 258 ауд.

Факультет математики, физики, информатики − 442 ауд.

Филологический факультет − 319 ауд.

Факультет народного художественного творчества − 264 ауд.

Кафедра педагогики – 424 ауд.

День открытых дверей пройдет в главном корпусе университета по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 69 (остановка транспорта «Алое поле»). Все уточняющие вопросы можно задать по телефонам: 8 (351) 216-57-37; 216-63-63; +7 902-890-60-92 или написать на электронную почту pk@cspu.ru

ЮУрГГПУ: проспект Ленина, 69;

тел.: +7 (351) 216–63–63;

Сайт: cspu.ru

В контакте: https://vk.com/cspu1934

ОК: https://ok.ru/cspu1934

Телеграм: https://t.me/cspu1934

#ГодПедагогаНаставника