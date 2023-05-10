День Победы в Челябинске стал по-настоящему ярким событием и объединил тысячи горожан

В Челябинске масштабно отметили празднование 78-летие Великой Победы.

Девятого мая на центральных площадках города прошли торжественные церемонии, концертная программа с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, где звучали стихи и песни военных лет. Завершился вечер вторника ярким фейерверком на набережной реки Миасс.

Утром у мемориала «Вечный огонь» состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков. По традиции, невероятно зрелищным стал парад на площади Революции – в торжественном построении войск Челябинского гарнизона приняли участие около двух тысяч человек и почти сто единиц техники.

Парад Победы открыли исторические машины Челябинского тракторного завода, в том числе танки Т-34, ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152.

Поддержать светлую память о ветеранах жители могли, получив Георгиевские ленточки в челябинских парках. Как напомнили в управлении культуры города, акция «Бессмертный полк» в этом году проходила в сети, где пользователи размещали фото своих родных, воевавших с фашистами в Великую Отечественную войну.

Ярким сюрпризом для южноуральцев стало выступление столичных звезд: народного артиста РФ Сергея Безрукова и поп-исполнительницы Полины Гагариной.

Хэдлайнеры выступили на площадке у Торгового центра с праздничным концертом «Стихи и песни Победы». Сергей Безруков исполнил песню Владимира Высоцкого «Парус» и военный хит «Тёмная ночь», а также прочёл стихотворение «Спасибо, жизнь» Роберта Рождественского.

Площадку у Торгового центра заполнили тысячи горожан, горячо приветствуя артистов. Здесь царила по-настоящему праздничная атмосфера.

С поздравлением к южноуральцам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

После концерта горожане не спешили расходиться, ведь впереди столицу Южного Урала ждал праздничный фейерверк на набережной реки Миасс. В небе над Челябинском засияли «белые гвоздики», «разноцветные хвосты», «красные линии», «пионы разноцветные», «короны золотые», «ромашки» и другие праздничные фигуры. Салют продлился около десяти минут под и сопровождался восторженными возгласами горожан.

В управлении культуры Челябинска напомнили, что праздничные мероприятия по случаю 78-летия Великой Победы продолжатся. В субботу, 13 мая, жителей приглашают в городские парки – к 13 часам.

В парке культуры и отдыха имени Гагарина челябинцев порадует праздничная программа «Пусть всегда будет солнце». В горсаду имени Пушкина состоятся концерты «Победный май» Государственного русского народного оркестра «Малахит», «Салют Победы», «Пусть будет мир». В сквере искусств на набережной Миасса прогремит «Память поколений», а также пройдет традиционное мероприятие управления культуры и Центра культурно-информационной деятельности - гала-концерт открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа». Юные артисты Челябинска и области исполнят номера, посвященные воспоминаниям о Великой Победе в 1945 году. Здесь же состоится награждение победителей конкурса.

Акцию «Мы помним! Мы гордимся!» 13 мая проведут в парке «Металлург» имени Тищенко.

В воскресенье, 14 мая, в Саду Победы состоится концерт «Во имя мира на Земле» (начало - в 12 часов).

В финальный день празднования Дня Победы, 20 мая, на территории парка качелей в Экопарке пройдет танцевальный вечер «Вальс Победы».