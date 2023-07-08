День поля в Челябинской области познакомит гостей с новинками селекции и сельхозтехники

В Челябинской области 20 и 21 июля состоится крупнейшая выставка «День поля-2023».

На площади 15 гектаров в поселке Тимирязевский Чебаркульского района разместится масштабная выставочная экспозиция, на которой более 120 участников продемонстрируют последние новинки сельхозтехники и оборудования, современные технологии выращивания, обработки и сбора урожая.

Организатор выставки - министерство сельского хозяйства Челябинской области и оператор мероприятия ООО «Первое Выставочное Объединение» - приглашают в эти дни присоединиться к профессиональному сообществу всех, кто интересуется современным сельским хозяйством: фермеров, агрономов, животноводов, механизаторов, селекционеров, инженеров сельхозтехники, студентов агровузов, жителей сельских территорий и городских поселений. Предусмотрена обширная деловая программа, сюрпризы и развлечения.

По словам первого заместителя министра Евгения Литвинова, День поля – это своеобразная полевая выставка, праздник поля, который всегда проходит после завершения посевных работ. Поэтому на День поля съезжаются руководители, агрономы, инженеры сельскохозяйственных предприятий региона.

День поля - также дискуссионная площадка для обсуждения перспектив развития отрасли, стратегии производства, преимуществ того или иного материального ресурса в производстве сельскохозяйственной продукции.

Традиционно на торжественном открытии с приветствием к аграриям выступят руководители органов власти региона, пройдет награждение лучших фермеров, руководителей предприятий, специалистов.

Одни из главных участников выставки – производители и дилеры сельхозтехники. В программе Дня поля – демонстрация почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. Над тимирязевским полем будет парить мирный агродрон.

В этом году представители российской компании из Татарстана «Клевер Фармер», специализирующейся на цифровых технологиях, представят для южноуральцев новую комплексную автоматизированную услугу по агрохимическому обследованию почвы.

Дискуссионная площадка будет работать в рамках сквозного двухдневного мероприятия - научно-практической конференции, посвященной импортозамещению в АПК. Участников конференции пригласят также на экскурсии на участки конкурсного испытания сельхозкультур Челябинского НИИ сельского хозяйства. На них можно будет увидеть новые сорта пшеницы, ячменя, картофеля и познакомиться с результатами применения современных удобрений и средств защиты растений.

На второй день состоится областной конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов и областной слет сельской молодежи.

Яркий колорит Дню поля обеспечат ярмарка рукоделия от мастериц Чебаркульского района и фермерская ярмарка. На выставке можно будет приобрести и продегустировать домашнюю молочную и мясную продукцию, натуральные сладости, травяные сборы и сытные полуфабрикаты.

Гостей выставки ждут приятные сюрпризы. По традиции, пройдет розыгрыш призов, и у каждого посетителя будет шанс выиграть циркуляционные пилы, болгарки и даже бензогенератор. Для этого нужно будет просто заполнить купон в зоне регистрации и не пропустить розыгрыш. Кроме того, участников Дня поля ожидает насыщенная творческая программа, выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Посмотреть программу и участников выставки можно здесь.