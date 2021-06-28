День семьи, любви и верности: какие цветы подарить 8 июля

Святых Петра и Февронию в России вспоминают 8 июля. В этот светлый и теплый праздник поздравляют семьи красивыми стихами и цветами — символами настоящей любви и преданности. Флористы “Русского букета” рассказали, каким букетом порадовать вторую половинку.

Главный символ семейного праздника

В день любви, семьи и верности принято дарить ромашки. Неизвестно откуда берет начало эта красивая традиция. Вероятнее всего, в ее основе лежат народные приметы и поверья. Издавна юные девушки гадали на ромашке, чтобы узнать о взаимности чувств. На Руси именно эти скромные и нежные цветы символизировали любовь, ведь о величественных розах простые крестьяне не знали.

Сложно найти женщину, которой бы не понравился букет изысканных в своей простоте ромашек. Доставка цветов в День семьи станет лучшим напоминанием о ваших теплых и искренних чувствах.

Браки, заключенные 8 июля, считаются очень крепкими. Поэтому многие молодожены назначают торжество на этот праздник. Красивый букет ромашек станет прекрасным подарком.

Символ крепких уз

Кто бы не хотел получить в подарок солнце? Особенно в День семьи, любви и верности. Жизнерадостный цветок — символ крепких семейных уз и благополучия. Удивите ярким букетом маму, сестру или бабушку, напомните о своих чувствах и преданности. Флористы “Русского букета” выделили одно из главных преимуществ подсолнуха — даже один цветок, подаренный от души, смотрится эффектно.

Подсолнухи отлично подходят и в качестве цветов на день рождения — словно лучики солнца, они освещают именины.

Символ материнской любви

Нежные розы молочного и кремового оттенков станут отличным подарком маме на День Петра и Февронии. Флористы “Русского букета” помогут подобрать букет в зависимости от возраста женщины. Молодой мамочке понравится нежная композиция из белых и желтых роз, а зрелая и опытная — улыбнется при виде большого букета стильных разноцветных роз пастельных оттенков.

Таким образом, ромашки, розы и подсолнухи чаще всего дарят 8 июня на День семьи. Но вы можете выбрать любые цветы — наши флористы с любовью соберут для вас композицию мечты. Мы закупаем цветы на плантациях Голландии и Эквадора и гарантируем свежесть каждого букета. Внимательные курьеры быстро доставят заказ в Екатеринбург и другие города России.