Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР

Руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий вернулся из зоны СВО, куда отвозил гуманитарную помощь для бойцов-земляков.

Жуткие картины разрушенных зданий, звуки взрывов и лица детей, живущих под обстрелами, до сих пор стоят у него перед глазами.

Ночь под стук колес и первая остановка. Ростов уже превратился в своего рода перевалочный пункт для тех, кто направляется в Донбасс. Отсюда до границы с новыми территориями доехать можно только на автомобиле.

Пересекать границу необходимо пешком, через пункты пропуска.

«Меня встретили коллеги из Донецкого Народного фронта. Мы сразу же направились к «Ангелу», – рассказывает Денис Рыжий.

Путь к месту, где базируется полк «Апостол», лежит через Волноваху. Город сильно пострадал от обстрелов. Вдоль дороги стоят полуразрушенные здания. При этом восстановление идет полным ходом.

Чем ближе к линии фронта, тем напряженнее становится обстановка: все меньше мирных жителей и все больше военных. Последний блокпост перед фронтовой зоной, и вот он, «передок» – так военные называют линию соприкосновения. Машина с гумпомощью для южноуральских бойцов из полка «Апостол» доехала быстрее.

«К моему приезду машину с гуманитарным грузом, которую мы отправили на прошлой неделе из Челябинска, парни уже разгрузили. Оставалось сверить перечень со списком. Все в порядке», – отмечает Денис Рыжий.

На обед – свежий хлеб с хрустящей корочкой. Благодаря военнослужащим, местная пекарня теперь обеспечена мукой, а у бойцов всегда есть горячая выпечка. Быт у парней налажен: тепло и комфортно, насколько это возможно на передовой.

«В медсанчасти тоже все достойно. А лечит военных наша землячка – жительница Челябинской области работает там медсестрой», – говорит руководитель регионального исполкома.

Далее гуманитарный груз отправляется вместе с Денисом Рыжим в один из населенных пунктов: одна из задач гуманитарной миссии Народного фронта в Челябинской области – помощь мирному населению и детям.

В деревне, которая находится на границе с зоной боевых действий, жизнь идет своим ходом: взрослые занимаются делами, малыши играют. Кто-то прогуливается с колясками, в которых мирно спят новорожденные.

«Задаешься вопросом: неужели к войне можно привыкнуть? У многих детей я заметил осколочные ранения. Спрашиваю: «Откуда эти шрамы?» И слышу невозмутимый ответ: «Был «прилет», зацепило немного». Этим ребятам пришлось быстро повзрослеть», - отмечает Денис Рыжий.

Гуманитарный груз от Народного фронта в Челябинской области, предназначенный для мирных жителей, доставлен. А замкомандира полка «Апостол» Юрий Гагарин, как и обещал, дарит детям телефоны.

Следующая остановка в Донецке. Находиться здесь небезопасно. В городе постоянно ведутся обстрелы.

«Во время пребывания в Донецке, ракета прилетела в одно из зданий, практически полностью уничтожив его. Буквально в нескольких метрах от этого места расположен детский сад. Даже страшно подумать о том, сколько детей могло бы погибнуть», – вспоминает Денис Рыжий.

Из Донецка до 90-й танковой дивизии добираться приходится по фронтовой дороге, преодолевая глубокие ямы и ухабы.

Несмотря на трудности, автомобиль с гумпомощью для южноуральских танкистов доехал вовремя. Парни разгрузили все, что для них предназначалось. А также рассказали, что еще необходимо им на передовой.

Подробнее о том, что привезли южноуральским бойцам на передовую, Народный фронт обещал рассказать совсем скоро, а также – показать видео, где ребята передают привет своим землякам и благодарят их за помощь.

Следующую партию гумгруза для южноуральских бойцов в Народном фронте Челябинской области уже начали формировать.